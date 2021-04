Vence a un jefe de Dark Souls ¡con un piano y los ojos vendados!

No es ningún secreto que Dark Souls se ha convertido en uno de los juegos mejor valorados gracias a su dificultad, convirtiéndolo en todo un reto para la mayoría de jugadores. No obstante, el clásico de From Software también es protagonista de los desafíos más absurdos y variopintos.

¿Superar el videojuego con una alfombrilla de baile? Hecho. ¿Con un plátano? También. El último de los jugadores en realizar uno de estos llamativos retos ha sido FryderykG, quien ha vencido a uno de los jefes más complicados del videojuego (Artorias) con un piano ¡y los ojos vendados!

El momento ha sido capturado en vídeo, por supuesto, y mostrado al mundo a través de Twitter. Tal y como puede verse en el clip; el jugador se pone su antifaz y comienza a 'tocar el piano', asignado en esta ocasión al movimiento del personaje, bloqueo, esquiva y ataque. Uno de los aspectos más llamativos es la facilidad con la que el streamer consigue vencer a Artorias, lo cual sin duda nos hace pensar en las horas de práctica que ha requerido la hazaña.

Dark Souls es la saga más famosa de From Software hasta la fecha. El estudio nipón si bien nos ha ofrecido también juegazos como Sekiro: Shadows Die Twice, ya trabaja en su siguiente obra, una muy diferente a lo visto hasta la fecha. Elden Ring, nombre que recibe el proyecto, mantendrá parte de la esencia de Dark Souls, pero esta vez apostando por el mundo abierto. Por ahora se desconoce su fecha de lanzamiento, más allá de la llegada del videojuego a consolas y PC.