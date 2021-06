¿OnlyFans, la nueva mina de oro para los youtubers? Revelan las enormes ganancias de una streamer de Fortnite

Actualmente Twitch se ha convertido en un punto de referencia para los streamers. Logran hacerse con suscriptores, dan visibilidad a su contenido y, en muchos casos, obtienen el apoyo de los anunciantes. Unos ingresos elevados, como bien pudimos comprobar con una de las streamers de Hot tub que más polémicas vivió en la última temporada. Sin embargo, parece que Twitch no sería la verdadera mina de ingresos.

La plataforma Onlyfans, orientada a contenido adulto, también está dando espacio a que muchos streamers den el salto a esta. Si bien sus directos tienen una tendencia para el público adulto, hay quienes no pierden la oportunidad de apuntarse a los altos ingresos que ofrece. De hecho, ha sido la streamer e influencer Corinna Kopf quien ha compartido en su último streaming de Fortnite lo que llega a ingresar en su cuenta debido a esta red social.

Si bien no quiso entrar exactamente en detalles, lo que sí afirmó en su charla con el streamer Cody ‘Clix’ Conrod es que gana seis cifras. Es decir, que ha llegado a ganar un poco más de un millón de dólares en un mes con esta plataforma. Una inversión que, asegura, le da motivos suficientes para seguir manteniéndose como influencer y streamer en esta red social.

Por supuesto, la polémica no ha tardado en llegar y es que hay quienes niegan que esta sea una buena idea. Después de todo, al igual que muchos streamers pedían que se dejase a un lado el tema de los hot tubs en Twitch, aseguran que esta nueva moda no va a repercutir de buenas formas en el contenido que, hasta ahora, se venía ofreciendo. Después de todo, los streamers comenzaron mostrando sus juegos y partidas, no con intención de ofrecer contenido para adultos de por medio.