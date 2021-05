La página de PlayStation en Steam oculta nuevos anuncios de Sony para PC

Cada vez es más difícil encontrar diferencias entre el mundo de las consolas y el del PC, más allá de la diferencia de hardware y el online de pago. ¿Por qué lo decimos? Por que los catálogos de videojuegos cada vez guardan más puntos en común.

Si bien primero fueron las editoras third party las que comenzaron a llevar todo su catálogo de videojuegos de consola a PC, las first party tampoco se han querido quedar fuera del negocio. Microsoft fue la primera en dar el salto, llevando sus exclusivos de consola al ecosistema de PC, ampliando su mercado, para así rentabilizar aún más sus lanzamientos.

La última en subirse al tren ha sido Sony, llevando algunos de sus exclusivos de PlayStation Studios a Steam, como Horizon Zero Dawn o Days Gone (que llega esta semana). La compañía japonesa ha abierto hace unas horas su propia página dentro de Steam, donde podemos comprar directamente sus juegos y DLC; sin embargo, parece que tiene mucha más artillería preparada para los próximos meses.

Página de PlayStation en Steam | Steam

La página de PlayStation en Steam lista hasta ¡41 juegos!

Hasta 41 juegos aparecen listados en su página de Steam, a pesar de que en estos momentos solo hay disponibles tres y Days Gone, disponible en unos días. ¿Qué sucede con los 38 juegos restantes? Los jugadores de PC pueden tener esperanzas; esto no es si no otra señal de que Sony acabará llevando algunos de sus más grandes éxitos exclusivos a esta plataforma. La pregunta es ¿cuándo?.

Si atendemos a las últimas declaraciones de la cúpula de Sony sobre la relación de la compañía con el PC, parece que las cosas han cambiado en los últimos tiempos. Estas son las declaraciones de Jim Ryan a GQ: “Particularmente, desde la última mitad del ciclo de PS4, nuestros estudios están creando algunos grandes y maravillosos juegos. Hay una oportunidad de exponer esos grandes juegos a una audiencia aún más amplia y reconocer la economía del desarrollo de juegos, que no siempre son sencillos. El costo de hacer juegos aumenta en cada ciclo, ya que la envergadura de las licencias ha aumentado.”