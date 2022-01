"Lo he pasado mal y me da hasta pena": El juego de matar a Pokémon al que incluso Ibai ha reaccionado

Pokémon es una de las franquicias más reconocidas a nivel mundial. Hablamos de una de esas marcas que llevando más de 25 años en el mercado (se dice pronto) sigue siendo capaz de mantener millones de seguidores de todas las edades alrededor del planeta. Pero, ¿y si Pokémon se convirtiera de la noche a la mañana en un juego para adultos?

Esa ha sido la idea de Dragon, un youtuber que ha ganado una más que notoria repercusión en las últimas horas al publicar un vídeo sobre su más reciente proyecto: un videojuego de Pokémon en el que no debemos de capturar criaturas y luego entrenarlas, sino matarlas a rifle en mano.

El videojuego ha dejado estupefactos a miles de usuarios, especialmente en redes sociales y donde el título ha ganado una grandísima popularidad. Incluso Ibai Llanos no ha podido evitar reaccionar al título en cuestión. "Lo he pasado realmente mal y me ha dado hasta pena"; comentaba Ibai en su perfil de Twitter.

En lo que al videojuego en cuestión se refiere, el título nos pone en la piel de un supuesto entrenador Pokémon que debe eliminar a toda criatura que se le acerque. Para ello deberemos tendremos un completo arsenal de armas. Desde ametralladoras, pasando por rifles y escopetas. El juego no ha dejado a nadie indiferente, especialmente entre los conocedores de la marca. Sobre la continuidad del proyecto, mucho nos tememos que Nintendo no tardará en cancelarlo, algo de lo más habitual con cada desarrollo fan.