¿Pensabas que la calculadora era la app más extraña de Switch? Espera a ver esta

Nintendo Switch es una consola sorprendente. Como ninguna otra máquina hasta la fecha mezcla lo mejor del formato de sobremesa, pero también el portátil. Nintendo se ha encargado de abastecer el catálogo de Switch con todo tipo de títulos de gran calidad. Mario Kart, The Legend of Zelda, Super Mario, Animal Crossing… Las sagas principales de la marca no han faltado a su cita en la consola de la GranN.

No obstante, también hay espacio para algunas aplicaciones de lo más extrañas. A través de la eShop de la consola podemos comprar diversas apps que pueden, en mayor o menor medida, útiles para el jugador. Si hace un tiempo os hablábamos de la llegada de SpyAlarm, una aplicación que convertía tu consola en una cámara de seguridad, ahora os presentamos ¡un bloc de notas!

Si somos sinceros, el bloc de notas no tiene misterio alguno, aunque eso sí, el precio es francamente elevado si tenemos en cuenta sus funciones. Notes puede comprarse en la eShop al coste de 9,99 euros. Utilizarlo es francamente sencillo, pues sólo requerirá de hacer uso de la pantalla táctil de la consola.

Notes | Nintendo

“Ya puedes utilizar un maravilloso bloc de notas para anotar cualquier cosa que necesites en tu vida cotidiana. Es útil y simple para que, siendo jugador o no jugador, puedas tomar notas de forma fácil y rápida”; reza la descripción del producto. Sus autores han querido apostar por un toque diferente en lo visual, y Notes guarda un gran parecido con las libretas de la época de estudiantes. Incluso la tipografía se asemeja a la que podríamos realizar con nuestro lápiz.

¿Realmente es Notes una compra obligada? Bueno, eso ya depende de cada uno. Tal vez quieras en la aplicación recordar alguna cosa concreta sobre un videojuego, anotar tu siguiente compra o simplemente utilizarlo para los más pequeños de la casa.