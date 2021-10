Piden que GTA V elimine el contenido tránsfobo antes de su llegada a PS5 y Xbox Series X

Mucho tardaba GTA en verse envuelto en una polémica relacionada con los derechos y la libertad de la orientación sexual, al tratarse completamente de un juego controvertido que cuenta con personajes muy cuestionables. GTA no es una licencia que cuenta con historias amables o ejemplares, más bien es todo lo contrario, pero pese a tratarse de una obra de ficción, algunos colectivos que defienden los derechos LGBTQ+ creen que debería cambiarse el contenido para su próximo lanzamiento en PS5 y Xbox Series X.

Out Making Games, organización británica que defiende los derechos del colectivo LGBTQ+, ha publicado recientemente una carta abierta con destino a los dirigentes de Rockstar, estudio de desarrollo de Grand Theft Auto o Red Dead, entre otros. En esta carta la organización pide al estudio de desarrollo que, aprovechando el relanzamiento del título en PS5 y Xbox Series X, se eliminen los elementos tránsfobos de su juego.

Debemos recordar que GTA V es un título originalmente lanzado en 2013, por lo que la sociedad en la actualidad puede ser más sensible con ciertos personajes y estereotipos nocivos que aparecen en el episodio. Lo cierto es que GTA está repleto de estereotipos nocivos, no sólo relacionado con los derechos LGBTQ+, y la exageración de los personajes forma parte de su esencia. El debate sobre si deben o no cambiar el juego, es algo que se debate en la sociedad en muchos ámbitos artísticos, no solo en los videojuegos (recientemente sucedió algo similar con los cómics de Tintín o Astérix y Obelix).

En la carta se apunta el nombre de ciertos personajes del videojuego que están creados, según la organización, para representar estereotipos trans y de género diverso y alentar a los jugadores a sentir repulsión por ellos. Rockstar por el momento no se ha pronunciado sobre las críticas o sobre si se cambiará el título para su lanzamiento el próximo mes de marzo pero.

En todo caso, muchas de las situaciones y personajes de GTA son en realidad críticas a la sociedad actual y a su forma de comportarse. En los tiempos que corren, pese a ser ficción, estas escenas pueden dañar ciertas sensibilidades y quizás en el futuro GTA sea una licencia menos agresiva en este aspecto.