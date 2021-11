Pierde una tarjeta firmada por el creador de Super Mario y así pretende recuperarla

Los productos de Nintendo, más allá de los videojuegos, están increíblemente revalorizados. Palabras mayores es cuando se trata de algo totalmente personalizado, y este ha sido el caso de LeCroix, un usuario que tuvo la suerte de recibir una carta firmada por el mismísimo creador de Super Mario. ¿La guarda como oro en paño? Desgraciadamente no, de hecho, la ha perdido.

Tony LeCroix, nombre que recibe nuestro protagonista, ha contado su historia a la revista NintendoLife. Tenemos que remontarnos hasta 1989, año en el que Tony y su banda de country viajaron a Japón. Después de uno de los conciertos que el grupo daba en el país nipón tanto los músicos como el promotor fueron a un bar. La idea, surgida a raíz de éste, era no sólo tomar algo, sino también presentarle a un amigo.

La tarjeta estuvo en posesión de Tony durante 32 años, una historia que comenzó en un bar y un intercambio de autógrafos

El amigo del promotor del grupo no hablaba muy bien inglés, sólo de forma entrecortada, aunque nada le impidió mostrar su pasión por la música y en concreto por los instrumentos de cuerda. 'Sólo hablamos de música mientras compartíamos unas cervezas juntos. Al final de la noche me pidió un autógrafo. Le dije que se lo daría si él me daba el suyo'.

El dibujo era un simpático personaje. Tony no le dio más importancia, pensando que se trataría de una firma original y divertida, nada más. No fue hasta años después cuando LeCroix cayó en la cuenta de quién era ese personaje. 'No tenía ni idea de quién era el pequeño que dibujaba. Tiempo después vi a alguien jugando a un juego y reconocí al personaje. ¡Era Mario!'.

Super Mario World | Nintendo

Tony había estado hablando de música y tomando cervezas con el mismísimo Shigeru Miyamoto. 'Conservé esa tarjeta durante 32 años'. Con el paso de los años, Tony quiso saber qué precio podría llegar a alcanzar una tarjeta firmada y dibujada por el creador de The Legend of Zelda. Se puso en contacto con una casa de subastas, asegurándole que sería el producto destacado. 'Les envié la tarjeta, y ahora me llaman y me dicen que falta la tarjeta'.

Tal y como relata al medio, LeCroix cree firmemente que la tarjeta no ha sido extraviada, sino robada por parte de los organizadores de la subasta. 'Honestamente dudo que recupere mi tarjeta, pero me gustaría correr la voz entre la comunidad de jugadores sobre la historia de esta tarjeta, cómo surgió y cómo se la robaron al propietario'.