Piratean una cuenta de la marina americana para retransmitir una partida de Age of Empires

Muchos jugadores disfrutan de las novedades de la marina americana compartidas en sus redes sociales. Sin embargo, mientras que muchos esperaban poder tener novedades del buque de guerra naval (USS KIDD), la realidad fue muy diferente. Y es que, a principios de este mes, parece que algún jugador un poco troll tomó la decisión de sorprender a los seguidores con una partida de Age of Empires.

Muchos podrían pensar que se trataba de una broma o, simplemente, una forma de que los que manejan la cuenta estuviesen entretenidos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Esto se debe a que, tal y como indican desde Task & Purpose, la cuenta de Facebook dedicada a este buque tenía un directo muy extraño en el que, junto con el mensaje “Hahahaha” se mostraba una partida del Age of Empires original.

Si bien se podía esperar que los jugadores pudiesen ver, al menos, una buena partida, la realidad fue muy diferente. Todos aquellos que entraron en la retransmisión se encontraron con una partida en la que, además de la aparición de unos pocos aldeanos y algunas chozas, se convirtió en una partida bastante aburrida en general, por lo que los comentarios eran del estilo “que alguien le enseñe a jugar” y similares.

Sin embargo, la historia no acabó aquí pues, aunque la primera transmisión se cortó, se procedió a transmitir otras cinco veces más el 4 de octubre. Y peor aún para los fans es que las partidas tampoco llegaban a ser demasiado especiales. Claro que todos sentían que algo extraño estaba pasando hasta que finalmente se descubrió la verdad y poco tenía que ver con el cuerpo de la marina.

Fue un portavoz de la marina el que dio el aviso de que la cuenta había sido hackeada. En ese momento afirmaban que se encontraban trabajando con el soporte técnico de Facebook para poder solucionar el problema. ¿Esto quiere decir que ya no veremos más partidas? Pues por el momento se desconoce puesto que, desde ese instante, la cuenta de Facebook no ha confirmado si ya tienen el control por completo de la cuenta.

Lo que sí cabe destacar es que la Marina realmente tiene su propio vínculo con los videojuegos. Y no, no para transmitir partidas de Age of Empires que no han satisfecho la curiosidad de los jugadores, sino que su canal de Twitch cuenta con bastantes seguidores que siguen novedades de Valorant e incluso se habla de sus viajes por el mundo. Pero lo que sí está claro es que, quizás, acaben por incluir entre sus partidas una prueba de Age of Empires para enseñar a jugar al hacker, tal y como pide su comunidad de seguidores.