El plagio de God of War que ha hecho reír al propio creador del videojuego de PlayStation

Los plagios llevan mucho tiempo existiendo. Desde la época de NES y consolas posteriores, hasta la actualidad. Generalmente se atribuye a juegos para móviles y navegadores este tipo de acciones, realizando todo tipo de cambios en juegos de sobra conocidos en PlayStation, Nintendo y Xbox.

Cory Barlog se ha tomado con buen humor el plagio, aunque no es la primera vez que los autores del videojuego ha utilizado diversas franquicias para promocionar su título

God of War ha sido el último título en 'sufrir' estos plagios, aunque el propio creador de la aventura de Kratos se ha tomado con buen humor la promoción. A través de Twitter, un usuario preguntaba a Cory Barlog, creador de God of War (2018) decía lo siguiente: "Nunca he jugado a GoW y he visto que está en oferta hoy, ¿hago bien en cogerlo".

La pregunta, lógicamente con mucha broma de por medio, iba acompañada de la captura del plagio en cuestión. Una imagen perteneciente al videojuego para móviles Chief Almighty y en la que podemos ver una más que clara referencia a Kratos y Atreus tanto por aspecto como por su diseño.

¿La respuesta de Cory? No tiene desperdicio. "Nah, este es mejor"; decía el creador, demostrando su buen humor ante este tipo de situaciones. No es la primera vez que los autores de Chief Almighty toman 'prestado' otros videojuegos para promocionar el suyo. Ya lo hemos visto con Far Cry 5 e incluso Horizon Zero Dawn, entre otros. Es sólo cuestión de tiempo que las compañías tomen cartas en el asunto para tumbar este tipo de promociones y cuyo plagio es más que obvio.