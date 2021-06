Plan perfecto de fin de semana: Juegos que probar o descargar gratis por tiempo limitado

Ha llegado el momento más esperado por muchos jugadores y es que el fin de semana trae grandes noticias. No solo es un momento para descansar tras una larga semana, sino que también nos brinda la posibilidad de jugar totalmente gratis. En ocasiones, incluso con la posibilidad de sumar estos grandes éxitos a nuestra biblioteca. Así es que si quieres nuevas propuestas que sumar a tu catálogo, este es el momento.

A continuación vamos a hablarte de esos juegos que puedes disfrutar de forma totalmente gratuita a partir de este mismo momento. Aunque te recordamos que es una posibilidad disponible por tiempo limitado. Por ello, aunque sepas que estás deseando disfrutar de los juegos, debes hacerlo en el tiempo marcado ya que, más adelante, es posible que la demo no esté disponible al igual que los juegos estarán presentes a su precio habitual.

Frostpunk | 11 bit studios

Frostpunk (Epic Games Store)

El juego de la semana de Epic Games Store es Frostpunk. Esta propuesta nos lleva a vivir una gran aventura con estrategia y acción. Decidir si queremos hacer el bien o tirar por el camino del mal será nuestra perdición. Eso sí, de este modo los jugadores garantizan disfrutar de la propuesta de forma totalmente única y personal.

ARK: Survival Evolved | Studio Wildcard

Ark: Survival Evolved (Steam)

Para probar por tiempo limitado tenemos la aventura de supervivencia y dinosaurios de Ark. Se trata de un título sorprendente y cargado de grandes anécdotas. Después de todo, este juego de acción garantiza que los jugadores puedan crear su propia historia, incluyendo opciones multijugador en las que nunca se sabe lo que puede suceder. Esta propuesta estará disponible hasta el 7 de junio.

Dimension Drive | 2Aswesome Studio

Dimension Drive (Steam)

¿Quieres probar tu habilidad en un shoot’em up a doble pantalla? Entonces este es tu momento. Dimension Drive te animará a combatir en dos campos de batalla simultáneamente en una pantalla partida. Esquiva o ataca y busca la mejor estrategia para ti. Eso sí, también podrás jugar con un amigo. Pero recuerda, solo estará disponible para jugar gratis hasta el 6 de junio.

Assetto Corsa Competizione | 505 Games

Assetto Corsa Competizione (Steam)

Seguimos con los juegos de prueba gratuita, esta vez con un título que nos anima a vivir una gran aventura en la carretera. Hablamos de Assetto Corsa Competizione, donde podrás disfrutar de todo tipo de carreras y, por supuesto, garantizar las mejores sensaciones con vehículos de infarto. Eso sí, solo estará disponible hasta el 6 de junio.

Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr | Bigben Interactive

Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr (Xbox)

Con un evento celebrado recientemente, ahora llega el momento de que los jugadores puedan disfrutar de la propuesta única presente en Warhammer. Esta vez nos encontramos con un título que garantiza que los jugadores disfruten de una propuesta en la que tendremos que respetar la voluntad del Emperador. Una propuesta disponible hasta el 6 de junio para los jugadores de Xbox.

Warhammer 40K: Mechanicus | Kasedo Games

Warhammer 40K: Mechanicus (Xbox)

Seguimos con la saga Warhammer. Manteniéndonos en un mismo universo, tendremos la oportunidad de disfrutar de un videojuego de estrategia por turnos en el que tomar el control del ejército más avanzado de todo el Imperio. Todo pudiendo recorrer de forma totalmente gratuita varias misiones de la historia. Estará disponible hasta el próximo 6 de junio.

Warhammer: Chaosbane | Nacon

Warhammer: Chaosbane (Xbox)

Nos acercamos al final de la saga, esta vez con una propuesta en la que los jugadores pueden disfrutar de un interesante hack and slash ambientado en el mundo de Warhammer. Acción y una historia apasionante en la que somos la última esperanza de la humanidad. ¿Crees que serás capaz de soportar la presión? Pues entonces ponte a prueba hasta el 6 de junio en Xbox.

Warhammer Underworlds: Online | Steel Sky Productions

Warhammer Underworlds: Online (Steam)

Esta vez la propuesta llega para los jugadores de PC y mejor aún es saber que podemos sumarlo a nuestra colección de forma totalmente gratuita. Se trata de una adaptación del popular juego de mesa donde los jugadores tendrán que crear su propio mazo de cartas y abrirse paso hacia la victoria jugando contra otros jugadores. Eso sí, si tienes intención de sumar este juego a tu colección, entonces recuerda que puedes hacerlo hasta el 10 de junio, a partir de ahí volverá a estar al precio de siempre.

Tell Me Why | Dontnod Entertainment

Tell me Why (PC y Xbox)

Como bien os adelantábamos hace unos días, este es un gran mes para los jugadores que disfrutan de las apasionantes historias. Con toques sobrenaturales y tomas de decisiones importantes, es el momento de que los jugadores puedan disfrutar de conocer a personajes de gran profundidad y sorprendentes. Eso sí, recuerda que la descarga se realiza mediante Microsoft Store y con posibilidad de quedártelo para siempre. Solo durante el mes de junio.

Knockout City | Electronic Arts

Knockout City (PC, Switch, Xbox y PlayStation)

El último éxito de Electronic Arts se mantiene como juego gratuito, aunque con una condición. Y es que los jugadores pueden disfrutar de la obra de forma totalmente gratuita hasta el nivel 25. A partir de ese momento los jugadores tendrán que decidirse a comprarlo si quieren seguir disfrutando de su vertiginosa acción.