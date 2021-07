PlayStation no se conforma con poco y busca siempre lo mejor: “Los jugadores solo recuerdan los mejores juegos”

Muchos jugadores tienen buenos recuerdos de lo que los juegos le pueden ofrecer. Después de todo, los desarrolladores siempre buscan garantizar las mejores experiencias posibles y, por supuesto, aportar ese toque fresco a los nuevos juegos. Garantizando siempre que las licencias no se atasquen, sino encontrar ese punto único y natural que resulte especial.

Esto precisamente hace que las compañías siempre se planteen su filosofía propia y, en el caso de PlayStation, que esto acabe siendo la búsqueda incansable de la mejor calidad. Así al menos lo ha definido Jim Ryan, jefe de Sony Interactive, quien no solo ha mencionado la posible ventana de lanzamiento de God of War, sino también cómo trabaja actualmente el equipo a la hora de pensar en sus juegos.

The Last of Us 2 | Sony

Lo tiene claro y es que los jugadores no quieren conformarse con poca cosa, sino que siempre buscan lo mejor. Esos son los juegos que recuerdan y eso es lo que PlayStation quiere ofrecerles. No están interesados en experiencias a la mitad, no quieren algo rápido y fácil, sino ofrecer juegos que sean capaces de recordar y que garanticen que acaben siendo recordados con el paso de los años.

De hecho, también quieren ser capaces de brindar juegos que, sin importar el tiempo, la gente quiera seguir disfrutándolos años más tarde. Y no se puede negar que, con el catálogo y biblioteca que las consolas ofrecen, realmente son capaces de eso y más. Aunque, por ahora, tendremos que ver cómo pueden llegar a ofrecer estas experiencias en la consola de nueva generación.