PlayStation lanza sus rebajas de enero con más de 1000 títulos en oferta

Si algo tenemos claro es que PlayStation nunca quiere dejar a los jugadores con ganas de probar nuevas experiencias. Por ello, cada poco tiempo nos va proponiendo nuevas ofertas. Si hace poco nuestra mirada no se apartaba de las ofertas de fin de año, ahora llega el momento de conocer las nuevas ofertas de cara a empezar con una sonrisa este nuevo año. ¿Por qué? Todo gracias a la Rebajas de enero de PlayStation Store.

Se tratan de unas ofertas que comienzan este mismo 22 de diciembre y que no se presentan únicamente con los títulos disponibles actualmente, sino que a partir del 5 de enero los jugadores podrán hacerse con otras grandes experiencias. Por ello, aunque te animamos a echar un vistazo completo a la tienda, también te recomendamos los títulos más destacados de los descuentos.

Kena: Bridge of Spirits | Ember Lab

Tenemos una amplia serie de juegos y complementos, más de 1000 opciones. Con títulos como Call of Duty, Guardianes de la Galaxia y mucho más, compartimos a continuación una amplia lista de juegos. Destacados que, en oferta, no te querrás perder ya que completarán un poco más tu colección de juegos y te animarán a disfrutar de una experiencia sin igual. Así es que no te pierdas nuestra completa lista.

Los descuentos más destacados de las Rebajas de enero de PlayStation Store