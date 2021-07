PS Plus: Anunciados los juegos gratis para agosto en PS4 y PS5

Sin sorpresas y previa filtración. Tal y como ya se le escapara a la propia Sony hace unos días, ya conocemos los juegos gratis para PlayStation Plus, coincidiendo con los títulos filtrados en la tienda de la consola. Deportes y acción serán los grandes protagonistas de agosto para todos los suscriptores al servicio.

La entrada más destacada de los juegos gratis para PS Plus en agosto la encontramos en Hunter's Arena Legends, título que estará disponible tanto para los poseedores de PlayStation 4 como PlayStation 5. Se trata de un Battle Royale pero también con ciertos elementos de MOBA que ha levantado una gran expectación en PC. Aquí no encontraremos armas de fuego, sino enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los que involucrarnos tanto en compañía de hasta 3 jugadores como en solitario.

En plenos Juegos Olímpicos de Tokio, Sony no ha querido perder la oportunidad de sumar un juego deportivo a la lista. Tennis World Tour 2 harás las delicias de los amantes a este deporte y donde encontraremos las mejores pistas del mundo y por supuesto los deportistas más destacados de la disciplina. Modalidades para un jugador así como otras enfocadas a la competitividad online no faltan en el que para muchos es el mejor juego de tenis hasta la fecha.

Cierra la lista de juegos destacados para PlayStation Plus Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. La nueva entrega de la saga de Electronic Arts vuelve a dejarnos zombies, plantas y sobre todo mucha, pero que mucha acción. Un título ideal para disfrutar de partidas online junto a nuestros amigos.

Por último, y también destacable, The Five Covens es el juego de desarrollo español que está disponible dentro de la categoría PlayStation Talents. Este videojuego para PS4 nos meterá de lleno en una aventura de plataformas y puzzles a partes iguales.