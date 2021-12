PS Plus confirma sus juegos para el mes de enero

Para muchos jugadores, el último miércoles del mes se ha convertido en el día más especial. Esto no es ningún tipo de sorpresa si tenemos en cuenta que PS Plus, uno de los servicios de juego online más exitosos, confirma los juegos que regalará a partir de principios del mes siguiente. Y si bien hace poco os comentábamos el valor de todos los juegos que se han regalado hasta la fecha, la cifra parece que no bajará mucho en 2022.

Si bien se filtraron los juegos hace apenas unos días, hoy por fin conocemos los títulos que podremos sumar a nuestra colección a partir del 4 de enero. Estos son Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers y, por último, Dirt 5. Propuestas que van de la acción a la velocidad pasando por el ritmo y la apasionante historia. Todo esto como parte del programa de PS Plus donde los miembros pueden sumar estos juegos totalmente gratis.

Deep Rock Galactic es una propuesta para PS4 y PS5 en la que los jugadores tienen acceso a una propuesta cooperativa de disparos en primera persona. En caso de que quieras apostar por la velocidad y tener opción a jugar en solitario o en compañía, DiRT 5 es el juego que estabas esperando. Una obra que no solo podrás disfrutar en PS4, sino también tendrás acceso desde tu PS5.

Por último tienes Persona 5 Strikers, propuesta donde el ritmo y el combate tendrá el estilo único de la licencia de Atlus. Uno de los títulos más aplaudidos donde no solo nos sorprende una fascinante historia, sino también una jugabilidad completamente única. Así es que si quieres hacerte con una colección de juegos aún más amplia, recuerda que puedes hacerte con estos juegos a partir del 4 de enero. Por ahora, no desaproveches la oportunidad de sumar los juegos de diciembre de este año.