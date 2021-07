PS Plus: Confirmados los juegos gratuitos de julio 2021

Ha llegado el gran día, el momento más esperado del mes por los jugadores suscritos al servicio de PS Plus. Y es como cada último miércoles del mes, o al menos la gran parte, la compañía nos confirma los grandes títulos que podremos sumar a nuestro catálogo a lo largo de este mes de julio. Y sin duda es perfecto para aquellos jugadores que buscaban nuevos retos.

Por una parte se nos presenta A Plague Tale Innocence, obra donde dos hermanos trabajarán juntos para oponerse a la tiranía en un instante donde la historia se ve asolada por la peste. La maldad, la oscuridad y únicamente la luz para protegernos son algunas de las características principales de este gran juego que disfrutará un único jugador, pero que sin duda fascinará desde el minuto uno. Eso sí, una propuesta disponible únicamente para PS5.

Para aquellos que buscaban algo más de acción, entonces no puedes perderte Call of Duty Black Ops 4. La entrega sabe cómo ponernos a prueba y no duda a la hora de animarnos a elegir bien nuestra arma antes de lanzarnos a la acción. Aunque si prefieres una opción un poco más arcade, entonces te encantará WWE 2K Battlegrounds, propuesta en la que tendrás que enfrentarte a puño limpio contra otros luchadores en un enfoque arcade repleto de diversión.

Por último, no nos olvidamos del talento nacional. Para eso se nos presenta The Five Covens, una aventura de plataformas y puzles 3D ideal para toda la familia. Aunque eso sí, recordamos que por el momento los juegos disponibles son los del mes pasado, donde encontramos propuestas como Star Wars Squadrons que saben cómo ponernos a prueba de todas las formas posibles.