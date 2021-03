Juegos PS Plus: Confirmados los juegos gratuitos para abril 2021

Son muchos los jugadores que se benefician de las grandes opciones que el servicio PS Plus ofrece a los suscriptores. Además de abrirnos las puertas para disfrutar del multijugador en las partidas online, también nos garantiza sumar grandes juegos a nuestro catálogo. Como bien saben algunos de los jugadores, cada mes la compañía nos propone varios juegos que poder sumar a nuestro catálogo de forma totalmente gratuita ahora teniendo en cuenta también a la espectacular PS5.

En marzo los jugadores pudieron disfrutar de la posibilidad de sumar a su catálogo Final Fantasy VII Remake y Remnant, grandes propuestas que nos brindan acción y aventuras de forma espectacular. Pero este mes también tenemos grandes sorpresas ya que Days Gone será uno de los juegos que podremos sumar a nuestra biblioteca y no es el único, sino que también tendrás la oportunidad de conseguir un nuevo juego de lanzamiento.

Oddworld Soulstorm, el título de PS5, hará su gran estreno en PS Plus, dándonos la oportunidad de conseguirlo de lanzamiento. Pero junto a él también llega la oportunidad de enfrentarnos a una gran horda de zombies con Zombie Army 4. Y si todavía quieres algo más, debes saber que puedes incluir Jade’s Ascension a tu colección gracias a los PS Talents.

Recuerda que por el momento sigues teniendo la oportunidad de conseguir totalmente gratis los juegos de marzo. Aunque queda muy poco para esta opción. Por ello, si todavía no los has sumado a tu lista, no dudes en descargarlos totalmente gratis y de este modo disfrutar de la mejor experiencia posible. Y es que, cuando tienes en tus manos obras como Final Fantasy VII Remake, eres incapaz de apartar la mirada de la pantalla.