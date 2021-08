PS Plus: Filtrados los posibles juegos de septiembre

Queda muy poco para que Sony revele finalmente los juegos de septiembre que podremos sumar a nuestra colección. Una propuesta completa con la que seguir haciéndonos con uno de los catálogos más impactantes y que puedan suponer conocer algunos de los títulos más destacados. De hecho, en este mes de agosto tenemos todavía la oportunidad de conseguir grandes obras, como Hunters Arena Legends o Plants vs Zombies: Battle for Neighborville.

Sin embargo, lo que muchos jugadores están esperando es la confirmación de los juegos que llegarán en el mes de septiembre, los cuales se confirmarán dentro de dos días. Pero por una filtración reciente que se ha extendido en las redes, parece que el secreto de los juegos que sumar a nuestro catálogo ya se habría adelantado. Y de ser cierto, se acerca un mes cargado de acción y risas.

Hitman 2 | Warner Bros. Games

Según se ha indicado, los jugadores tendrían acceso a tres espectaculares juegos tanto en PS4 como en PS5. Estos serían, nada más y nada menos, que Overcooked! All You Can Eat, una colección completa por el quinto aniversario de la licencia, Hitman 2 y Predator: Hunting Grounds. Tres obras completamente compatibles con las dos generaciones de PlayStation que actualmente conviven a la perfección.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que se trata de una filtración y no una confirmación oficial por parte de la compañía. Por ello, es importante que todos los jugadores tengan en cuenta que habrá que esperar a que sea la propia Sony la que confirme estos juegos. Mientras tanto, aprovecha los últimos días para sumar los grandes éxitos del mes de agosto a tu colección.