PS Plus: Fin de semana de multijugador online gratuito en PS4 y PS5

Hace apenas unos días que la compañía Sony nos anunciaba la llegada de Days of Play, un evento que viene a celebrar con los jugadores los buenos resultados a base de crear nuevos retos y, sobre todo, garantizar que estos reciban todo tipo de beneficios. Si bien las rebajas en los videojuegos son un motivo más para celebrar, esto es mejor aún cuando sabes que el multijugador online será gratuito.

Todos los jugadores que no estén suscritos a PS Plus tendrán la oportunidad de disfrutar este mismo fin de semana de la oportunidad de jugar al multijugador online sin ningún tipo de gasto. Es decir, no tendrás que registrarte en ninguna parte ni mucho menos tener que aceptar ningún tipo de condición, sino que se trata de una prueba totalmente gratuita con todo tipo de ventajas.

DualSense | Sony

¿A partir de qué día puedo jugar a PS Plus totalmente gratis?

Ps Plus estará gratis en PS4 y PS5 a partir del 22 de mayo a las 00:01 en horario peninsular. En la madrugada del 21 al 22 todos los jugadores podrán comenzar a disfrutar del modo multijugador sin ningún tipo de gasto. Por supuesto, debes recordar que esta oferta no estará disponible todo el tiempo, sino que llegará a su fin el próximo 23 de mayo a las 23:59 horas.

¿A qué juegos podrás jugar sin ningún tipo de problema? Pues esta es una interesante noticia para muchos jugadores puesto que esto nos da acceso a títulos como el multijugador de Minecraft, FIFA 21 e incluso Grand Theft Auto V. Este último es mucho más interesante ahora que sabemos que tendrá su gran estreno en PlayStation 5 con interesantes mejoras.

Por ello, si no eres de los jugadores que estén suscritos al servicio multijugador online de PlayStation debido a dudas o, simplemente, a la espera de una gran oportunidad, este es el mejor momento. Podrás saber si realmente el servicio te interesa y, sobre todo, es una buena oportunidad para sumar los títulos de PS Plus de este mes a tu biblioteca, aprovechando el fin de semana para poder jugar.