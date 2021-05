Days of Play 2021: PlayStation anuncia un nuevo evento repleto de recompensas, descuentos y más

Ha llegado uno de los momentos más esperados por los jugadores de PlayStation. Tras una larga espera, finalmente Sony ha confirmado una nueva edición de Days of Play, su evento cargado de actividades para los jugadores, además de rebajas, recompensas y un fin de semana de multijugador online gratis. Por supuesto, todo esto acompañado de algunos detalles más que no se pueden perder.

Empezamos hablando de las ofertas, donde los jugadores pueden encontrarse tanto juegos de PS4 con descuentos como de PS5. Eso sí, por ahora la compañía nos confirma que habrá que esperar un poco más para conocer todos los detalles ya que, además, es posible que encontremos interesantes descuentos en accesorios e incluso en servicios de suscripción.

En lo que respecta a las actividades, estas darán comienzo el 18 de mayo con PlayStation Player Celebration. Los jugadores registrados antes del 31 de mayo conseguirán avatares exclusivos y temas para PS4. Tras la inscripción, toda la comunidad recibirá desafíos para desbloquear el contenido de avatares y temas. De hecho, se dividen en tres puntos:

Objetivo de juegos - La comunidad deberá jugar a un número concreto de juegos semanalmente. Cada juego de PS4 o PS5 al que juegue durante al menos una hora, en tantas sesiones como se quiera, contará de cara al objetivo de juegos. Se ganará el doble de puntos jugando con otro jugador de la lista de amigos que esté inscrito.

- La comunidad deberá jugar a un número concreto de juegos semanalmente. Cada juego de PS4 o PS5 al que juegue durante al menos una hora, en tantas sesiones como se quiera, contará de cara al objetivo de juegos. Se ganará el doble de puntos jugando con otro jugador de la lista de amigos que esté inscrito. Objetivo de trofeos - Los jugadores tendrán que buscar sumar trofeos a su colección. Eso sí, tendrán que conseguir hacerse con un número concreto de trofeos. Cada participante podrá aportar un máximo de 6 trofeos.

- Los jugadores tendrán que buscar sumar trofeos a su colección. Eso sí, tendrán que conseguir hacerse con un número concreto de trofeos. Cada participante podrá aportar un máximo de 6 trofeos. Objetivo extra - Si se alcanzan los primeros objetivos antes de que finalice cada fase, se activará una nueva tarea de objetivos que la comunidad puede tratar de conseguir.

Por último, todos los jugadores no suscritos a PS Plus podrán disfrutar del multijugador online de sus juegos sin necesidad de suscripción. Una oportunidad perfecta para todos aquellos jugadores que no lo han probado o tenían dudas sobre si suscribirse o no. Eso sí, próximamente se anunciarán todas las fechas, por lo que tendremos que estar atentos a las novedades.