Polémica en las redes por el aspecto de Aloy en Horizon Forbidden West

El mundo de los videojuegos, al igual que puede presentar cosas maravillosas, también puede presentar alguna que otra polémica. El caso más reciente se ha presentado con Horizon Forbidden West, donde aunque su reciente gameplay nos ha dejado fascinados y sorprendidos, parece que no ha gustado a todo el mundo el producto visto. Pero no por la calidad jugable que promete, sino por el aspecto de su personaje.

El diseño de Aloy es de una guerrera dispuesta a sobrevivir. Sin embargo, ese realismo que presenta parece no haber gustado a todos. De hecho, algunos teorizan con el hecho de que en esta continuación el personaje tiene unos años más, indicando que ese podría ser el motivo de que sus rasgos se hayan endurecido un poco. Una modificación que parece no haber gustado a todos.

De hecho, sitúan el juego como sucesos que se presentan seis meses de los acontecimientos del primer título. Por ello, ese cambio de aspecto no acaba de convencer, asegurando que no hay avance tan grande como para que su aspecto tenga esa variación a estar más humanizado y dejar un poco de lado el enfoque cartoon. Sin embargo, todo se puede deber a la libertad a la hora de aportar realismo a la obra.

Por supuesto, lejos de esas teorías, también hay quienes afirman que no les gusta el aspecto, que no les resulta en absoluto femenino y que se presenta como una versión demasiado masculina. Un comentario que trajo consigo una gran polémica y críticas, a pesar de que también tuvo algo de apoyo. Pero lo que muchos han señalado es que la heroína, en la batalla, no va a tener tiempo para arreglarse.

Lo que está claro es que esta no es la primera vez que pasa puesto que en su día muchos jugadores se quejaron del cambio físico que presentaba Peter Parker en Spider-Man, el exclusivo de PlayStation. Aunque como muchos dicen, se trata de un cambio que no va a acabar por estropear la gran propuesta que tiene la compañía para nosotros.