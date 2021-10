¿Problemas con los Joy-Con y el drift? Nintendo asegura que han mejorado los mandos de Switch

Muchos jugadores han mostrado su eterno descontento con Nintendo Switch debido a un error que, aunque no se produce siempre, sí ha limitado a algunos jugadores. Esto se conoce como “drift”, un defecto en la palanca de los joy-con que hace que los jugadores pierdan el control en su partida, sin poder dirigir al personaje hacia la zona que desean o que incluso que este se mueva solo cuando está en reposo, sin necesidad de que el jugador toque nada.

Con el lanzamiento de Nintendo Switch OLED, muchos esperaban que esto quedase solucionado. Sin embargo, la compañía confirmaba que no sería así, a pesar de que sí que han hecho ciertos cambios. Ha sido durante el último Ask the Developer donde los jefes de la división de desarrollo y tecnología de Nintendo, Ko Shiota y Toru Yamashita, han entrado en detalles. Y es que, aunque los mandos puedan parecer iguales, han sufrido ciertos cambios.

Nintendo Switch modelo OLED | Nintendo

Según indica el equipo, a pesar de que no se pueden ver, los Joy-Con tienen un montón de diferentes características, por lo que han continuado haciendo mejoras que, aunque no resultan visibles, se notan. De este modo, las partes del stick analógico han ido mejorando desde el lanzamiento hasta ahora y siguen trabajando en mejoras para garantizar la mejor experiencia posible a los jugadores.

Si bien los joy-con siempre han superado las pruebas de Nintendo, las mejoras integradas han estado basadas en la experiencia de los jugadores, por lo que han buscado mejorar resistencia y duración. Así es que incluso han trabajado en su propio test para continuar haciendo cambios. Esto, por supuesto, no significa que no vaya a presentarse el error, a pesar de que han buscado alargar la duración. Pero afirman que el desgaste de los sticks resulta inevitable. Aún así, seguirán trabajando para que siempre se experimenten mejoras.