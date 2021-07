¿Pueden los videojuegos hacerte millonario? Este niño de 15 años acaba de ganar 75.000 dólares

Que el mundo de los videojuegos cada vez puede ofrecer más oportunidades a los jugadores no es secreto para nadie. Después de todo, con el paso de los años ha acabado por ganar mayor presencia en la actualidad e incluso de público importante, como es el famoso golfista español ganador del torneo más importante. Sin embargo, la noticia que nos acoge es como un joven de apenas 15 años ha logrado solucionar su vida con una victoria más que merecida.

Se trata de Vincent Fortin, joven canadiense que se ha llevado a casa el gran premio del torneo Fortnite All Stars. De hecho, aunque el joven no esperaba ganar, lo ha celebrado por todo lo alto, llevándose a casa un premio de 75.000 dólares. Y no solo eso, sino que además se ha llevado un contrato debajo del brazo puesto que ha conseguido fichar por el equipo Team 33.

Fortnite | Epic Games

En su mensaje, no duda en mostrar un gran agradecimiento. Por supuesto, se muestra feliz de haber conseguido la victoria en el torneo. De hecho, afirma que sabe que nadie esperaba que ganase, ni siquiera él mismo, por lo que se siente orgulloso de poder demostrar que con trabajo duro y dedicación, cualquiera puede llegar a ganar un torneo tan importante como este y espera ganar más en el futuro.

De hecho, para poder alzarse con esta victoria, tuvo que derrotar a grandes jugadores, como Bhuga o Faze Dubs. Pero este enorme logro no solo le ayuda a llevarse una buena suma a casa, sino que además ha conseguido la oportunidad de irse al equipo Team 33. Estos no han dudado en enviar un mensaje a su vez afirmando que al contar ahora con Vincent en su equipo actual, están seguros de que podrán llegar a ser uno de los 3 mejores equipos de Fortnite.