¿Qué opina Mourinho de Fortnite? El entrenador deja clara su opinión

Que el mundo del fútbol y Fortnite están muy unidos no es ningún tipo de secreto para nadie puesto que son muchos los jugadores profesionales que han comentado en multitud de ocasiones que disfrutan del battle royale de Epic Games. Sin embargo, mientras que muchos jugadores disfrutan de su jugabilidad única y no dudan en poner a prueba su habilidad, para los entrenadores es casi una “pesadilla” o, al menos, así lo ha definido Mourinho.

José Mourinho no ha dudado en sincerarse sobre el juego en un vídeo publicado en la cuenta oficial del equipo en el que actualmente entrena. De hecho, en este responde a varias preguntas cortas entre las que se encuentra una relacionada con Fortnite y ahí afirma que el battle royale es como una pesadilla para ellos, a pesar de que ha sido un comentario efectuado entre risas. Claro que el motivo es, ciertamente, lógico si se piensa en cómo puede afectar a los jugadores.

El entrenador indica que sus jugadores se mantienen ocupados jugando incluso en las noches previas a los partidos. Esto, por supuesto, no es en absoluto agradable para el entrenador, quien no duda en mostrar que no acaba de estar muy contento con el hecho de que sus jugadores mantengan esa estrecha relación con el battle royale. A pesar de ello, tampoco parece que les vaya a imponer una regla para impedir que jueguen.

Por supuesto, esta no es la primera vez que un entrenador se queja del battle royale, a pesar de que de algún modo el fútbol siempre ha tenido una buena relación con el mundo de los videojuegos. Un claro ejemplo de ello es el éxito de licencias como FIFA o incluso el propio entrenador afirmaba ser aficionado de juegos como Football Manager. Sin embargo, parece que tiene clara su postura sobre que los jugadores mantengan su mente en Fortnite cuando al día siguiente tienen un partido que jugar.