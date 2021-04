Neymar llega a Fortnite: El futbolista muestra su skin oficial y confirma fecha de estreno

Fortnite, el battle royale que no deja de crecer y avanzar para ofrecer a los jugadores nuevas e inesperadas propuestas. Si hablamos de los juegos que más retos ha querido presentar a los jugadores desde su llegada, sin duda uno de los nombres que más suenan o encabezan el top es el battle royale de Epic Games. Y es que, ¿quién recuerda cómo eran los inicios del juego y lo que presenta ahora?

Ese constante cambio es uno de los elementos que más especial hacen a este juego. Algo a lo que no podemos evitar sumar los invitados especiales con los que el juego cuenta. Uno de los más llamativos se presenta con la propuesta de invitados inesperados, donde las últimas temporadas parecen ser las mejores. Y es que ahora no solo tenemos a Tomb Raider o incluso a Aloy para disfrutar de las partidas, sino que Neymar pronto se sumará a la partida.

Fortnite x Neymar Jr | Epic Games

Si bien era una de las grandes confirmaciones para esta nueva temporada, finalmente se ha confirmado que la skin del jugador llegará el 27 de abril. Y este no llegará solo, sino que a base de cumplir distintas tareas del pase de batalla, los jugadores podrán hacerse con diversos atuendos, artículos y mucho más. Por otra parte, se ha dado la bienvenida a una nueva playlist llamada Arena Go Crazy que estará disponible dentro del modo creativo. Este modo ha sido creado por la comunidad de Madmoods e Immature, donde rotará una modalidad de juego 8 vs 8 con powe-ups y reanimaciones infinitas.

Sin duda se trata de una skin que llegará con toda la acción propia de Fortnite a su propio estilo. Si quieres conseguir todas las opciones que esta skin guarda para ti, recuerda estar muy atento a partir del 27 de abril ya que conseguir esta skin es realmente fácil. Simplemente tendrás que ir cumpliendo distintas misiones dentro del pase de batalla para desbloquear tanto la skin como todos sus accesorios. Todo esto en cualquiera de las plataformas en las que se encuentra el juego, tanto PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 y Android.