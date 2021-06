¿Quieres crear tus propios videojuegos? Estos son los consejos básicos que debes seguir

Al contrario que en los 90 o principios del 2000, iniciarse en el desarrollo de videojuegos es más sencillo que nunca. A tu alcance tienes todo tipo de herramientas. Videojuegos que sirven para hacer tus primeros ‘pinitos’ e incluso dar a conocer tu obra; pero también estudios enfocados por completo en este campo.

Si lo tienes claro y deseas ser desarrollador de videojuegos, estos son algunos de los consejos básicos que deberás cumplir. Quién sabe, igual en unos años podrás ser toda una celebridad de la industria.

Juega mucho, pero a todo

Al igual que ocurre en otros campos como la música o el cine, en los videojuegos deberemos de jugar a todo tipo de títulos. Empaparnos de las diferentes obras que salen al mercado, ya sea en el terreno independiente o los juegos de gran presupuesto permitirá que cojamos no solo ideas, sino también nos hagan valorar cada pequeño paso que demos en nuestro camino y la mejor forma de ejecutar la acción.

Aprende manejar los motores más actuales

En la actualidad podemos crear videojuegos de muchas maneras. Algunos juegos no brindan las herramientas para que la experiencia sea mucho más accesible y entretenida, este es el caso de RPG Maker. De él han salido grandes títulos como To The Moon, por ejemplo.

Otros motores son mucho más complejos. Tal es el caso de Unreal Engine o Unity. Versátiles pero que requieren un gran periodo de aprendizaje. Eso sí, una vez dominados no sería la primera vez que vemos a un único desarrollador llegar a lo más alto como único responsable de un videojuego.

Si sabes inglés, mejor que mejor

Aunque no es imprescindible dominarlo a la dedillo, saber inglés y más en los tiempos que corren es un punto muy a favor para tu carrera. La industria del videojuego está cada vez más presente en España, pero muchos desarrolladores extranjeros se ‘pelean’ por contar entre sus filas con creativos procedentes de nuestro país. Saber inglés te abrirá un amplio abanico de oportunidades.

Un verdadero infierno: Así eran las jornadas laborales de los desarrolladores de videojuegos | Envato

Comparte tus pequeños proyectos

Querer empezar con un desarrollo de gran magnitud es como empezar la casa por el tejado. Iníciate en juegos de pequeño tamaño, pero ten claras sus ideas desde el principio. El desarrollo de un videojuego comienza con una idea que poco a poco va tomando forma: historia, personajes, universo, mecánicas, etcétera… que luego terminan materializándose en un motor o herramienta.

Una vez hayas concluído esta parte, ahora comienza el siguiente proceso: compartir tu obra con el resto del mundo. Desde foros, pasando por redes sociales. Tiendas como Steam, por ejemplo, son escaparates muy buenos para que los jugadores de todo el mundo puedan conocerte.