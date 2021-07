¿Quieres un poco más de The Witcher? El contenido basado en su serie llegará a todas las plataformas

Hablar de The Witcher es dejarse llevar por un fascinante mundo repleto de monstruos, acción y, sobre todo, el humor característico de los brujos. Muchos lo conocieron por los libros, otros tantos por los videojuegos y hay quienes no han podido soltar este mundo desde la llegada de la serie. Después de todo, Geralt de Rivia es alguien con un estilo muy particular que jamás ha temido a la muerte.

No importa cómo lo hayas conocido, su historia y aventuras tienen formas únicas de unirse. Una prueba de ello es que recientemente se celebraba la WitcherCon, un evento centrado en el ambicioso mundo del brujo que muy pronto encontrará un punto de unión. Recientemente os hablábamos de la llegada de DLCs inspirados en la serie a The Witcher 3, contenido que parecía estar enfocado exclusivamente en la nueva generación dada la actualización.

Con intención de aclarar las dudas que surgieron entre la comunidad, finalmente la compañía ha desvelado el hecho de que The Witcher 3 Wild Hunt recibirá el contenido de estos nuevos DLCs también en la actual generación. Es decir, no va a ser una experiencia que limite únicamente su presencia a la nueva generación, sino que quieren que sea una experiencia accesible para todo el mundo.

De este modo todos los jugadores saben que podrán disfrutar de nuevas experiencias dentro de uno de los mundos más fascinantes. Y es que The Witcher no solo se ha convertido en una obra con gran peso en los distintos campos, sino que su tercera obra dentro del mundo de los videojuegos sigue siendo a día de hoy uno de los juegos más queridos y una sorpresa inolvidable.