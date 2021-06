¿Quieres probar los juegos de Summer Game Fest? Entonces no te pierdas su evento de demos

El año pasado muchos jugadores aprovecharon al máximo la propuesta presente en ID@Xbox Summer Game Fest Demo. Un evento que nos proponía la oportunidad de probar una gran variedad de demos de juegos todavía por estrenarse. Y este mismo año repetirá la oportunidad a partir del 15 de junio, momento en el que los jugadores tendrán acceso a más de 40 juegos que estarán en distintos puntos de su desarrollo, incluyendo opciones cercanas a su lanzamiento.

Por supuesto, estas demos no estarán disponibles para siempre, sino que únicamente podremos acceder a estas hasta el 21 de junio desde Xbox One y Xbox Series X/S. Eso sí, desde la propia compañía nos adelantan que no se tratarán de demos típicas, sino que los jugadores podrán experimentar estas obras de forma temprana, en algunos casos en una versión muy temprana. Y muchos de ellos vistos durante el Summer Game Fest.

Los juegos seguirán puliéndose y mejorando, pero servirán como un primer contacto para saber lo que realmente nos espera. Por ello, si quieres disfrutar de experiencias sorprendentes y grandes propuestas, este será tu momento. Si bien por ahora no se han confirmado todos los juegos, sabemos que ya podemos disfrutar de propuestas como Sable, Tunic e incluso Lake.

Los juegos van de propuestas repletas de belleza hasta grandes dramas, pero cualquiera de ellos tiene una propuesta única y sorprendente. Así es que este será el momento de que los jugadores pongan a prueba su habilidad y sigan sumando grandes éxitos a su lista de deseos. Simplemente no pierdas la oportunidad de descubrir nuevos mundos y opciones interesantes.