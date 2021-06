Summer Game Fest: Todos los anuncios que pudimos ver durante el evento

Estamos apenas a unos días de la llegada del E3 2021, uno de los eventos más esperados y donde se prometen grandes noticias del mundo de los videojuegos. Sin embargo, Geoff Keighley no ha querido quedarse atrás y, por ello, un año más ha querido organizar su Summer Game Fest. En este las compañías han querido mostrar novedades sobre los juegos e incluso alguna gran sorpresa. ¿Te lo has perdido o hay algún anuncio que quieres revivir? Entonces no te pierdas nuestro resumen de la velada.

Tiny Tinas Wonderlands

Para abrir el evento, se presentó una nueva obra de 2K y Gearbox que, durante un tiempo, se venía rumoreando. Si bien Borderlands es una licencia más que conocida, esta vez opta por tomar un toque más fantasioso para presentarnos una propuesta inesperada y que, sin duda, promete ser divertida. Eso sí, por el momento no tenemos una fecha de lanzamiento a la que aferrarnos, pero estaremos muy atentos a las novedades.

Metal Slug Tactics

Regresa uno de los clásicos más queridos por los jugadores con una propuesta más que inesperada. Con estilo pixel y un tráiler centrado en la animación al puro estilo anime de los 80, tenemos ante nosotros una propuesta que nos llevará a los combates por turnos y en casillas aprovechando al máximo las habilidades de cada uno de los personajes.

Death Stranding Directors Cut

Con un tráiler inesperado y que parecía apuntar a la llegada de un nuevo Metal Gear, finalmente el creador, Hideo Kojima, hacía un guiño a su anterior obra para confirmar la llegada de Death Stranding a PlayStation 5. Una versión definitiva que, por el momento, no ha confirmado su fecha de lanzamiento, pero que sin duda traerá consigo una calidad gráfica sorprendente.

Jeff Goldblum presenta un nuevo título

Como gran sorpresa de la noche, la presencia de este gran actor que no podía ofrecernos más que un juego centrado en dinosaurios. ¿Qué título tendremos a mano? Una secuela para Jurassic World Evolution. Llegando este 2021, Jurassic World Evolution 2 nos adelanta interesantes novedades al presentar dinosaurios que sí estarán en el fondo marino. Por ello, con interesantes novedades jugables, tenemos ante nosotros propuestas espectaculares.

Sable

Uno de los indies más deseados por los jugadores debido a su espectacular estilo artístico y jugable regresaba con una espectacular canción de su banda sonora. Con posibilidad de recorrer sus espectaculares escenarios por el aire como pudiendo recorrerlo a pie, tenemos una propuesta sorprendente que podremos disfrutar el 23 de septiembre de este mismo año.

Lost Ark

El rol no podía perder su oportunidad de estar presente en el evento. El título que actualmente se encuentra entre los proyectos de los estudios de juegos de Amazon se presenta prometedor con toques de fantasía y grandes luchas. Habilidades sorprendentes, personajes que prometen gran profundidad y una historia que fascinará a los jugadores, este título tendrá su gran lanzamiento en octubre de este mismo año.

Call of Duty Black Ops Cold War x Warzone: Temporada 4

Como bien había adelantado el presentador, las sorpresas no han dejado de llegar. Call of Duty Black Ops Cold War x Warzone Temporada 4 estaba presente en el evento para mostrarnos sus novedades, entre ellas los mapas que se añadirán e incluso los jugadores que podrán disfrutar de estos, incluyendo sorpresas de títulos anteriores. Eso sí, lo más importante llegaba con la confirmación de que podremos disfrutar de esta nueva temporada el 17 de junio.

Among Us se actualiza

Uno de los títulos más exitosos de los últimos tiempos gracias a los streamers regresa con nuevas fuerzas. Among Us se actualiza para incluir nuevos roles, nuevos colores e incluso nuevos modos de juego. Todo con la intención de que los jugadores puedan disfrutar de las mejores sensaciones mientras garantizan nuevas experiencias de juego.

Los indies de PlayStation también han tenido un hueco especial en el evento

PlayStation no ha dudado en participar en el evento para mostrar algunos nuevos títulos con los que sorprender a los jugadores. Aventuras cargadas de color, propuestas algo más sanguinarias e incluso un título donde la fantasía y la acción tienen un gran espacio. Todo esto con obras que, de un modo u otro, pondrán a prueba la habilidad de los jugadores.

Chivalry 2

La acción de Chivalry no ha perdido la oportunidad de presentarse en el evento. Sangre, batallas épicas y un estilo medieval que lo distingue entre todos los demás, se presenta una propuesta divertida y que hará que pongamos a prueba nuestra habilidad contra jugadores de todo el mundo. Por supuesto, si te animas a probarlo debes saber que ya está disponible en PC y consolas.

Valorant

El exitoso shooter de Riot Games se ha presentado por un breve instante para mostrarnos un pequeño teaser exclusivo de su próximo personaje. Misterioso y sin muchos detalles, tendremos ante nosotros un nuevo héroe que poder manejar y con el que poder ponernos a prueba.

Escape from Tarkov

Uno de los títulos que nos lleva directamente a la guerra se ha presentado en un espectacular tráiler con gameplay. Se trata de un juego que pone a prueba la habilidad de los jugadores de principio a fin y que incluye una interesante novedad: un nuevo mapa en el que poner a prueba nuestra habilidad una vez más. Sin interfaz, controlando todos los aspectos de la partida y garantizando una gran tensión, tenemos ante nosotros una propuesta prometedora.

Two Point Campus

De los creadores de Two Point Hospital, llega un nuevo título en el que tendrás que crear un exitoso campus en el que todos aquellos que se acerquen se sientan incluidos. No importa si son de estilo medieval, auténticos chefs o rockeros en potencia, tendrás que encontrar el equilibrio para darles espacio en el lugar.

Smite

Uno de los títulos donde los dioses son más que bienvenidos regresa para presentarnos novedades. Esta vez con una colaboración más que inesperada en la que Stranger Things ha jugado un inesperado papel. La acción de esta serie sobrenatural llega el juego para que podamos tomar el papel de algunos personajes más que destacados. Todo a partir del 13 de julio de este mismo año.

The Anacrusis

Enfrentarse a los aliens no será nunca tan emocionante como con The Anacrusis. Se trata de un título que nos llevará a escenarios donde habrá que escapar y enfrentarse a terribles criaturas del espacio exterior. Todo con una propuesta que, como bien pudimos ver en el tráiler, será multijugador.

Rocket League x Fast and Furious

Una inesperada sorpresa llegaba con el mítico juego de fútbol y coches con una sorpresa más que inesperada. Y es que, como no podía ser de otro modo, llega una colaboración inesperada en la que la espectacular serie de películas Fast and Furious jugará un importante papel. Eso sí, tendremos que esperar un poco para conocer las novedades.

Vampire The Masquerade Battle Royale (Bloodhunt)

Los battle royale tienen un gran éxito y, por ello, no son pocas las propuestas que nos encontramos. ¿Alguna vez habías imaginado disfrutar de este estilo de juego con vampiros? Pues este es el momento ya que Vampire The Masquerade Battle Royale presenta una beta cerrada. No dudes en sumarte y probar tu habilidad como un poderoso vampiro.

The Dark Pictures Anthology

El terror también ha jugado un importante papel en el evento. Esta vez con la propuesta de The Dark Pictures Anthology donde la tensión, el auténtico horror y criaturas peligrosas buscarán darnos caza. Eso sí, el 22 de octubre nosotros seremos los encargados de poder demostrar que no hay nada que nos asuste ni mucho menos nos obligue a abandonar nuestra misión.

Tales of Arise

Tenemos ante nosotros una propuesta sorprendente en la que la saga Tales of Arise renace con una nueva propuesta y un nuevo camino en su jugabilidad. Con acción y una historia que sin duda será una gran sorpresa, podremos poner a prueba nuestra habilidad a partir del 10 de septiembre de 2021.

El principito junto con Sky

Una de las historias clásicas más queridas por los lectores renace con un nuevo aspecto. Esta vez con una colaboración con Sky que podremos disfrutar en Nintendo Switch de forma totalmente única. Sky se lanzará el 29 de junio mientras que la temporada con el Principito dará comienzo el 6 de julio.

Planet of Lana

Artísticamente una maravilla, esta propuesta llegará en 2022 para fascinar a los jugadores con una bella propuesta. Se trata de un juego que ha sido pintado totalmente a mano y cuya propuesta promete ser una gran belleza. Eso sí, como bien hemos indicado, tendremos que esperar un poco para poder disfrutar de esta bella historia indie.

Monster Hunter Stories 2

Uno de los títulos más esperados de Nintendo Switch actualmente regresa con un nuevo y espectacular tráiler. La saga de Monster Hunter recibe un nuevo juego en el que los humanos tendrán que colaborar mano a mano con los monstruos, todo para enfrentarse a un terrible peligro.

Ratchet and Clank Rift Apart

Uno de los exclusivos de PS5 más sorprendentes y esperados está a punto de estrenarse y no ha perdido la oportunidad de mostrarse en el evento. Con una pequeña muestra de su gameplay y algunas escenas más que llamativas, estamos un paso más cerca de uno de los exclusivos más prometedores de PlayStation 5.

Fall Guys con NieR

NieR llega al mundo de Fall Guys de la manera más inesperada y es que, pese a que nadie se lo esperaba, finalmente se confirmaba la llegada de una inesperada skin. Si quieres sentirte como uno de los personajes de este asombroso juego, pronto podrás hacerlo al puro estilo y único de Fall Guys.

Back 4 Blood

Tras un tiempo esperando, finalmente regresa el terror de Back 4 Blood con una propuesta sorprendente. Se trata de una propuesta repleta de sangre, acción y todo tipo de peligros que nos acecharán en una propuesta donde colaborar con nuestros amigos.

Evil Dead

Enfrentarse a los zombies nunca ha sido más entretenido como con un juego donde podemos elegir nuestro rol. Luchar con un hacha, pistola o simplemente el arma que más nos guste nos llevará a eliminar los peligros mientras jugamos contra enemigos peligrosos y, por supuesto, colaboramos con grandes aliados.

Elden Ring

Tras una muy larga espera y sin tener mucha más información desde su primera presentación, finalmente llegaba el momento de conocer el juego en el que FromSoftware y George R.R. Martin colaboran. Elden Ring nos llevará a un mundo fantástico repleto de peligrosas criaturas y que podremos disfrutar en PC y consolas, tanto de actual como nueva generación, a partir del 21 de enero de 2022.