¿Quieres sentirte como en Matrix? Fortnite lanza los primeros cosméticos inspirados en Neo y Trinity

Si algo nos ha dejado claro Fortnite desde su llegada es que no tiene intención de quedarse corto de contenido. Por ello, nos brinda oportunidades completamente únicas a la hora de conseguir objetos cosméticos para personalizar nuestra partida. Si recientemente el estreno de Spider-Man No Way Home nos dejaba con interesantes añadidos en el evento de Navidad, parece que el estreno de Matrix no va a ser menos.

Esto lo ha demostrado la compañía al comenzar a proponer contenido para que los jugadores se puedan sentir como Neo y Trinity. Todo esto formando parte del conjunto “Sigue al conejo blanco”. Tras ofrecer a los jugadores el ala delta, ahora es el momento de seguir consiguiendo propuestas, esta vez de mano del estreno de Matrix con el envoltorio unos y ceros además de los gestos Patada de Trinity e incluso el gesto Tiempo bala de Neo.

Se trata de una ocasión perfecta para que todos los jugadores disfruten de la mejor variedad de contenido posible. Así es que, en caso de que quieras sentirte como Trinity con su patada en el aire o evitar las balas al puro estilo de Neo, ya tienes la oportunidad dentro de Fortnite: Battle royale, un juego que nunca deja de sorprender a sus jugadores con una forma única de evolucionar.

Por supuesto, os recordamos que Fortnite está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Todo con una propuesta que no solo resulta fascinante, sino que todos los jugadores tienen una forma personal de mostrar su habilidad y vivir la experiencia a su gusto. Siempre acompañados de propuestas que les permiten personalizar a sus personajes como quieran.