¿Lo reconoces? Un jugador de la NBA escucha un emblemático sonido de videojuegos con cada punto anotado

El amor de los deportistas por ciertas sagas no ha pasado desapercibida. Desde Dragon Ball o Naruto en el terreno del anime, hasta los videojuegos. Jarrett Allen, jugador de la NBA que milita en los Cleveland Cavaliers, es uno de ellos.

A través de sus redes sociales, ya sea Instagram o Twitter, Jarrett ha compartido su pasión por los videojuegos, en concreto con una saga de sobra conocida por la gran mayoría de usuarios. Tal y como ha rescatado Kotaku, Allen confesó ser un grandísimo seguidor de la franquicia The Legend of Zelda.

En respuesta a un usuario en Twitter, el propio Jarrett aseguró allá por 2017 que la saga creada por Miyamoto figuraba como su favorita, aunque Super Smash Bros también se encontraba, al menos, en el Top 5. No fue el único mensaje del jugador en referencia a la franquicia, ya que también destacó un año antes sus ganas de echarle el guante a Breath of the Wild.

El amor de Jarrett por The Legend of Zelda va más allá de jugar a los diferentes títulos de la IP. En una columna escrita por Zack Lowe y titulada Jarrett Allen's Zelda Love Affair, el jugador confesaba que colecciona todo tipo de merchandising relacionado con la saga.

El colofón final a su pasión por The Legend of Zelda lo pone el sonido que puede escucharse en el estadio con cada anotación del jugador. Se trata de nada más y nada menos que el sonido que escuchamos en el videojuego al abrir un cofre. Un ejemplo más de que los videojuegos traspasan la pantalla para convertirse en una parte importante de la vida de muchas personas.