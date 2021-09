Recrea el meme del barco encallado en el Canal de Suez con este simpático videojuego

La historia del barco encallado en el Canal de Suez fue uno de los momentos que todos seguimos de cerca y que, de la manera más sorprendente, llegó incluso a afectar al mundo de los videojuegos. Sin embargo, esto también dio paso a una serie de memes que han resultado inolvidables y que ahora podemos recrear nosotros mismos gracias a un inesperado videojuego.

Whatever es el videojuego que quiere que cumplas tu sueño de manejar el Ever Given y no dudar en encallar el barco, tal y como sucedió en marzo de este mismo año. Si bien parece que ha sido ayer mismo cuando vivimos esa situación, ahora es cuando más conscientes nos volvemos del tiempo que ha pasado. Por ello, parece un sueño poder acceder a este juego de enfoque totalmente único.

Whatever | Napas Torteeka

Se trata de una representación bastante sorprendente en la que tendrás que ir majeando a través de los distintos canales a gran velocidad, recogiendo las monedas flotantes que se encontrarán en tu camino e incluso luchando con… ¿Godzilla? Pues sí, inesperadamente podrás encontrar a este curioso ser e incluso pelear contra una gran invasión alienígena. Una vuelta de lo más inesperada.

Pero a pesar de que haya todas estas opciones, ¿cuál es realmente nuestra misión? La realidad es que tenemos que buscar llevar nuestro cargamento hasta el otro extremo del canal y dentro del tiempo fijado. De este modo sabrás hasta qué punto fue un reto para los tripulantes de ese barco cruzar el Canal de Suez. Sobre todo cuando tienes en cuenta que el espacio es estrecho y debes manejar con más de 200.000 toneladas presentes en el barco.

Disfruta de esta peculiar aventura compuesta por 9 niveles a superar y 2 jefes diferentes. Eso sí, por el momento tendrás que esperar un poco más para poder hacerte con esta gran obra, aunque ya adelantamos que llegará a PC y estará disponible a través de Steam. No pierdas la oportunidad y disfruta de una gran experiencia única.