Añaden el buque encallado en el Canal de Suez al simulador de vuelo de Microsoft

Uno de los simuladores más sorprendentes hoy en día es el Flight Simulator, el programa de Microsoft para sus consolas y PC que hace maravillas gracias a una tecnología que le permite mapear todo el mundo a escala completamente real. Esto nos permite visitar nuestras propias ciudades desde el aire y que sean completamente exactas a la realidad, o realizar un trayecto Madrid-Barcelona por aire con una exactitud milimétrica.

Por supuesto, al tratarse de un videojuego que en realidad recoge datos detallados sobre el terreno procedente de otras aplicaciones de mapas, en ocasiones tiene pequeños fallos. Desde edificios kilométricos, hasta agujeros en el terreno que son difíciles de explicar. Pero estamos hablando de un mapa de escala planetaria, literalmente, así que los errores se le pueden perdonar al simulador de vuelo...

Como cualquier otro juego de PC, lo bueno de Microsoft Flight Simulator es que detrás tienen a una gran comunidad que no paran de completarlo y mejorarlo con mods, con el objetivo de hacerlo cada vez más realista. Es por ello que no tardamos en ver desde el aire algunos de los asuntos más peculiares de la actualidad, agregados por miles de fans que esperan hacer del mundo del juego una Tierra lo más real posible.

Y, entre otras peculiaridades creadas para hacer del mundo del juego algo más real, en la última semana hemos podido ver un “intruso” si sobrevolábamos el famoso Canal de Suez, que en los últimos días ha sido epicentro de la atención mundial. Como todos sabéis, uno de los mercantes más grandes del mundo, el Ever Given, se quedó encallado hace algo más de una semana en el canal, paralizando el 10% del tráfico de mercancías marítimo del mundo y cortando una de las mayores rutas del mundo.

Por suerte, hace algunas horas se consiguió liberar y el tráfico de contenedores y otros productos se ha restablecido, pero por supuesto los usuarios del simulador no han querido dejar pasar la ocasión sin mostrarnos cómo se ve el Ever Given encallado desde el aire y gracias al simulador. Lo cierto es que el resultado es bastante real (y cómico a la vez), siendo prácticamente igual que las imágenes que nos llegaban por televisión.