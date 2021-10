¿Recuerdas el juego de Shin-Chan de Switch más deseado por los fans? Todo apunta a su estreno en España

A lo largo de los años, Shin-Chan se ha convertido en una gran referencia dentro del mundo de la animación e incluso el entretenimiento. A la hora de hablar de anime, incluso aquellos que no son realmente fans, no pueden evitar fascinarse con las propuestas de Shin-Chan. Sin embargo, su popularidad y la cantidad de fans que lo siguen no han sido suficientes para que la obra Crayon Shin-Chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi - Owaranai Nanokakan no Tabi, mejor conocido como Shin-Chan para Switch, llegase a España, ¿o sí?

Si bien no se ha confirmado ningún tipo de información al respecto, parece que todo podría cambiar muy pronto. En su día Kaz Ayabe, uno de los máximos responsables del proyecto, afirmaba que haría todo lo posible para que la obra llegase a más países. Y si bien desde entonces no se había indicado nada, ha sido el presidente de Luk International el que ha activado todas las alarmas.

Durante una emisión en el canal oficial de Shin-Chan para buscar a la nueva voz de Hiroshi tras la muerte de José Manuel Cortizas, se produjo la revelación. Exactamente fue en el minuto 47:55 donde el presidente de la compañía, Paco Gratacós, respondió a las preguntas de los fans. Exactamente a la cuestión de si se sabe si el juego saldrá en España. Aquí indicó que sí se sabe, aunque de momento es TOP Secret. Por ello, aunque hay buenas perspectivas, parece que no habrá nuevas noticias hasta dentro de unos meses.

A pesar de que no hay una confirmación o negación oficial, todo parece indicar que los jugadores y fans tendrán la oportunidad de disfrutar de esta gran propuesta. Eso sí, por ahora tendremos que esperar para comprobar si finalmente Shin-Chan nos dará la oportunidad de disfrutar de sus aventuras en Nintendo Switch o, por el contrario, seguirá haciéndose desear.