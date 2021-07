La red social de Trump es invadida por uno de los personajes de videojuegos más famosos

Internet es todo un mundo. Si bien por un lado puede llegar a sorprendernos con opciones llamativas e incluso garantizando que el mundo siga aprendiendo y avanzando, otras tantas nos brinda anécdotas extrañas. Este es el caso de GETTR, la nueva red social creada por el expresidente Trump con la idea de servir como una vía de comunicación para los librepensadores y patrióticos. Una idea que sobre el papel parecía tener un objetivo claro, pero que una vez está presente en internet, todo cambia.

Así al menos lo han demostrado los usuarios que utilizan esta nueva red social que parece un “clon” de Twitter. Desde su estreno, la app se vendía como “el mercado de las ideas”, sin embargo, ha servido para la publicación de todo tipo de memes protagonizados por el mítico Sonic, el famoso personaje de videojuegos. Eso sí, no pienses que se tratan de simples memes graciosos, sino que en su mayoría son imágenes subidas de tono del famoso erizo azul, aumentando el nivel al mostrar a este con un marcado embarazo.

Por supuesto, esto no ha hecho más que empezar puesto que los moderadores no son capaces de combatir la cantidad de memes e imágenes que los usuarios están subiendo. De hecho, cuantos más usuarios piden que se dejen de subir imágenes de este tipo bajo los hashtags #QAnon o similares, más se hace. En este caso ha empeorado en el momento en el que Jordan Sather, quien proponía beber lejía para curar el covid, entraba en el debate.

Ese no es el único hashtag que se ha visto víctima de este movimiento, sino que en la red social estas imágenes han encontrado la forma de llegar a más público. Una muestra de ello es como los memes sobre Sonic se han convertido en algo de lo más popular con hashtags variados como #sonicfeet, #sonicmylove o incluso #soniclovescommunism.

Como era de esperar, no solo Sonic ha tenido su papel en esta red social que, desde su estreno el 4 de julio, ya se ha encontrado con todo tipo de memes. Sino que hay quienes han retomado antiguos temas relacionados con los videojuegos. Si bien esta no era la finalidad esperada por sus creadores, internet ha demostrado que no existen límites que valgan.

Lo que está claro es que GETTR, pese a ser reciente, ya se ha encontrado con un gran obstáculo que no parece estar dispuesto a acabar muy pronto. Después de todo, cuando más parece que las aguas se calman, más memes sobre Sonic aparecen en la red social, convirtiendo una vez más el hashtag en una tendencia dentro de la red social y provocando que, a pesar de todas las quejas, el erizo azul siga siendo famoso, aunque en este caso de un modo, cuanto menos, inesperado.

Para muchos, la gran sorpresa de este clon de Twitter llega con el hecho de que Trump, pese a dar la bienvenida a su red social, no forma parte de la comunidad de usuarios que le dan uso. Se desconoce los motivos, pero es posible que ni siquiera llegue a ser consciente de que esa red social que supuestamente estrenó para dar “libertad” ha acabado dando una libertad creativa más que inesperada.