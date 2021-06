Las redes sociales se rinden a las palabras de Ibai sobre la salud mental

El día de ayer estuvo marcado por la muerte de Gabriel Chachi, un streamer de tan sólo 25 años de edad. Con 50.000 seguidores en Instagram y 25.000 en Twitch, era una de las caras más conocidas del mundo del streaming, muy querido entre sus compañeros y gran amigo de Ibai.

Miles de usuarios quedaban estupefactos ante la noticia, mostrando sus condolencias a la familia a través de redes sociales y compartiendo algunos de los momentos que habían vivido con Gabriel. Ibai lanzó un poderoso mensaje a través de redes sociales, en concreto su cuenta de Twitter. Un tweet que fue aplaudido por todos, logrando una gran viralidad con más de 180.000 Me Gusta y superando la barrera de los 30.000 RTs.

'Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor'; comentó Ibai a través de su cuenta en Twitter.

Gabriel Chachi era una de las caras más conocidas de España en el mundo del rap. Con tan sólo 12 años se creó una cuenta de YouTube para dar a conocer este género, logrando una gran popularidad. Años más tarde, Gabriel creaba una de las cuentas de Instagram más populares con memes como principal temática, alcanzando los 100.000 seguidores.

Su novia, Hanabie, fue quien puso a todos en alerta. De madrugada escribía en Twitter que no conseguía localizar a Gabriel. 'Literalmente estoy pasando la mayor angustia de mi vida. No entiendo nada, no me cuadra nada no sé qué hacer, tengo miedo. Es que tengo un agujero en el pecho dime que estás bien'.

Otros youtubers y streamers cercanos a Gabriel también quisieron mostrar su apoyo a la familia. 'Simplemente era el mejor, descansa en paz, rey de reyes', decía Nil Ojeda en sus redes sociales.