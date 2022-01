Remake de The Last of Us para PS5: varias fuentes apuntan a esta posibilidad

Como uno de los mejores videojuegos de la generación de PS3, con una fantástica secuela en PS4, The Last of Us es uno de los títulos preferidos de los fans de PlayStation para que Sony realice un remake en su actual sistema PS5. Al parecer el remake ya podría estar en marcha, según apuntan varias fuentes.

El periodista Tom Henderson ha asegurado en las redes sociales que el remake de The Last of Us estaría a punto para lanzarse este mismo año: "Escuché de varias personas que el remake de TLOU está casi terminado y podría lanzarse durante la segunda mitad de 2022". La información ha sido apoyada por medios como VGC, que aseguran tener sus propias fuentes que confirman esta misma información.

Por el momento Sony no ha anunciado oficialmente ningún remake, pero sí se sabe que apoyarán el negocio de los remakes y que ya cuentan con varios estudios propios y externos con los que suelen trabajar en este tipo de proyectos. Si bien es cierto que, en esta ocasión, parece que los desarrolladores son un grupo de la propia Naughty Dog.

Joel de The Last of Us | PlayStation

Al parecer el remake comenzó siendo desarrollado por el estudio Visual Arts Service Group de PlayStation, pero Naughty Dog se habría hecho cargo del proyecto tras la finalización de The Last of Us Part 2 en junio de 2020.

Si como apuntan las fuentes el lanzamiento está previsto para la segunda mitad de 2022, Sony no debería tardar mucho en realizar un anuncio oficial.