Riot Games presenta al Rey Arruinado en League of legends con un imponente vídeo

League of Legends suma un enésimo campeón más a su ya completo roster de personajes. Viego, conocido como El Rey Arruinado, entrará en el MOBA como el rol de jungla. Los más fans de la franquicia no pasarán por alto este nombre, pues se trata de uno de los protagonistas clave dentro del lore de la saga, además del videojuego Ruined King: A League of Legends Story.

Como ya viene siendo habitual en Riot Games, el personaje ha sido presentado con una imponente cinemática en la que podemos conocer algo más sobre su pasado. El vídeo muestra también a otros campeones como Karma, Darius o Vayne, varios de ellos haciendo referencia a Viego como un ser extremadamente poderoso.

Viego se encuentra ahora mismo en desarrollo, por lo que se espera que su llegada a League of Legends se produzca a partir de la primavera, aterrizando de forma anticipada en el servidor de pruebas. Pero Viego no sólo estará disponible en el MOBA, también lo hará en los diferentes juegos publicados de la franquicia, incluyendo barajas temáticas en Legends of Runeterra o como parte de un set de personajes en TeamFight Tactics.

Riot Games ha aprovechado la presentación del personaje para disparar el hype entre los usuarios. 2021 será un año en el que, según el estudio, tendremos infinidad de nuevas skins, mejoras notables en el competitivo así como un Campeonato del Mundo que se anticipa como el más importante y espectacular de la historia hasta la fecha.