Rise of the Tomb Raider, Dragon Age Inquisition y muchos más juegos, gratis por tiempo limitado

Noviembre viene fuerte para los jugadores que no quieran gastar mucho en videojuegos. A los títulos ya anunciados de PlayStation Plus o Games with Gold, se suman las siempre semanales propuestas de Epic Games Store. Amazon Prime Gaming no se queda atrás, tirando la casa por la ventana para los próximos días.

Los usuarios suscriptores del servicio de Amazon pueden acceder a un total de cinco juegazos que estarán disponibles a partir del 1 de noviembre. Entre las propuestas encontramos Rise of the Tomb Raider, juego que llega por tiempo limitado hasta el 14 del mismo mes.

Se suman también a la propuesta otros como el magnífico Dragon Age Inquisition, uno de los grandes RPG de la pasada generación: o el sobresaliente CONTROL, lo último de los autores de Alan Wake y Max Payne. A continuación os dejamos con los juegos disponibles a partir del 1 de noviembre.

Dragon Age: Inquisition | DefconPlay

Juegos disponibles con Prime Gaming a partir del 1 de noviembre

Control

Dragon Age Inquisition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Recuerda que todavía estás a tiempo para hacerte con otros juegazos aprovechando los últimos días de octubre. Star Wars: Squadrons o Ghostrunner son algunos de los títulos que todavía puedes canjear en Prime Gaming y añadir a tu biblioteca.