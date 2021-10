RPG, terror, deporte y más: Hasta seis juegos gratis para PlayStation Plus en noviembre

Se han echo de rogar, pero ya conocemos los juegos gratis para PlayStation Plus en noviembre. Sony acaba de presentar los videojuegos que llegarán al servicio de suscripción en apenas unos días. Destaca su variedad, pudiendo tener disponible en nuestra biblioteca juegos de prácticamente todos los géneros; desde el rol occidental, pasando por el terror en realidad virtual y hasta el deporte más desenfadado.

Uno de los platos fuertes de PlayStation Plus en noviembre llega con Kingdom of Amalur: Re-Reckoning; remasterización del más que notable RPG de acción publicado a finales de la generación de Xbox 360 y PlayStation 3. Gráficos mejorados, pero manteniendo intacta la jugabilidad e historia que han cautivado a millones de jugadores. Una de las propuestas más interesantes del género sin duda.

Los juegos gratis de PlayStation Plus en noviembre apuestan por el terror, misterio, deporte y el mejor rol occidental

Destaca también en el servicio de cara a los próximos días The Walking Dead: Saints and Sinners; un juego de terror y survival horror basado en la popular franquicia, pero que en esta ocasión apuesta de lleno por la realidad virtual. ¿Te atreverás a adentrarte en las calles de Nueva Orleans y salir con vida?

La realidad virtual ha sido una de las grandes protagonistas de PS Plus de cara a noviembre. Al terror de The Walking Dead se suman también en VR The Persistence y Until You Fall; terror espacial y roguelite con acción desenfrenada respectivamente que exprimirán al máximo el casco de realidad virtual de Sony.

Se unen también a la lista de videojuegos para descargar gratis en PlayStation en noviembre Knockout City y First Class Trouble. El primero de ellos corre a cargo de Electronic Arts, un título de carácter multijugador en el que se mezcla las plataformas con el deporte del balón prisionero. First Class Trouble, por su parte, ha sido recientemente anunciado por Sony. Un título que sentará de maravilla a los jugadores de Among Us que quieran algo más de variedad. Seis jugadores harán las veces de 'androides' y cuya principal misión es escapar de un complejo. Lo que no saben es que dos de ellos tratarán de evitarlo.