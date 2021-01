Rocket League da la bienvenida a grandes novedades con la vuelta de Rocket Labs

El salto de Rocket League al free to play ha sido una de las grandes noticias para muchos jugadores. De hecho, ha garantizado que jugadores en todo el mundo puedan disfrutar de las propuestas más divertidas y los partidos más emocionantes. Pero la realidad es que todavía hay mucho más por llegar, tal y como han demostrado en su última actualización, con la llegada de la segunda temporada.

Rocket Labs ha regresado al juego de fútbol y coches, dando así a los jugadores arenas experimentales con variables que pueden poner a prueba la habilidad de todos los jugadores. De este modo se ofrece a los jugadores la oportunidad de disfrutar de distintos modos de juego por tiempo limitado que garantizan una gran propuesta divertida y, sobre todo, satisfactoria.

Rocket League | Psyonix

Eso sí, entre las propuestas expuestas por parte de los desarrolladores se menciona la posibilidad de disfrutar de Balónrueda en Galleon, una propuesta que además llegan con algunos cambios. Después de todo, tenemos para nosotros una especie de propuesta que se asemeja a un barco pirata, lo que garantiza una propuesta más que divertida y satisfactoria.

Si todavía no has probado esta gran propuesta, entonces es el momento de que disfrutes de Rocket League en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de una gran propuesta más que interesante en la que, por suerte, los jugadores tienen todo el acceso a una gran variedad de contenido. Y mejor aún, sin necesidad de pagar por el juego para poder disfrutarlo.