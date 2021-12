Rockstar lanza una nueva oferta para los que compren GTA The Trilogy: Compra el juego y llévate otro gratis

Para muchos jugadores, el lanzamiento de GTA The Trilogy The Definitive Edition no ha sido como se esperaba. Después de todo, gráficamente no ha cumplido con lo esperado y, en lo jugable, tampoco ha supuesto la mejora prometida. Sin embargo, Rockstar no se rinde y, además de seguir actualizando su obra y proponiendo opciones para que los jugadores disfruten de la experiencia, lanzan una inesperada oferta en su tienda.

Con intención de que los jugadores regalen la colección de juegos remasterizada o la compren para ellos mismos, la compañía propone conseguir un juego completamente gratis al tiempo que se adquiere la trilogía. Una propuesta que viene como parte de las promociones navideñas y que nos harán seguir sumando juegos a nuestra biblioteca. Eso sí, este juego gratuito no podrá ser cualquiera de los que encontremos en su tienda.

La promoción podremos canjearla antes del 6 de enero y nos dará a elegir entre interesantes opciones. De hecho, una lista de propuestas entre las que nos encontramos con el imponente nombre de GTA V. A continuación os mostramos la lista completa de candidatos y unas opciones que pueden hacer que quieras completar un poco más tu lista de juegos:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

Tarjeta de Gran Tiburón Blanco para GTA Online

55 Lingotes de oro para Red Dead Online

Recordamos que hacerse con estas opciones nos hará conseguir a su vez propuestas tan interesantes como GTA The Trilogy, una colección de juegos que nos trae de vuelta algunos de los clásicos más queridos de la licencia. De este modo podemos tener la garantía de disfrutar de propuestas sorprendentes que, en su día, también nos dieron la posibilidad de conocer a la perfección a esta gran licencia.