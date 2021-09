Rubius, PewDiePie y grandes streamers guiarán tus pasos en el espectacular YouTubers Life 2

Si bien uno de los simuladores más conocidos del mundo se presenta bajo el nombre de Los Sims 4, muchos jugadores no pueden evitar querer ir un paso más allá con una de las profesiones más reconocidas en la actualidad. Y es que es muy raro que alguien no haya escuchado hablar de los streamers. Por ello, ¿cómo no vamos a sacarle partido a una obra llamada YouTubers Life 2?

Convertirte en creador de contenidos será realmente divertido, aunque ya decimos que no es un camino fácil. Pero es mucho más entretenido si tenemos en cuenta que hay streamers que van a ayudarnos y guiarnos en el proceso. Así al menos lo ha confirmado la compañía, quienes nos han descubierto que grandes youtubers como Rubius o PewDiePie estarán presentes en el juego.

YouTubers Life 2 | Uplay Online

Pero no solo eso, sino que además se ha confirmado que estarán presentes hasta 10 youtubers reales, donde incluso se ha comentado que estarán Willyrex, Vegeta777, xFaRgAnx y GermanLetsPlay. Grandes creadores de contenidos muy reconocidos en el sector y que suponen una ayuda perfecta para poder avanzar en el mundo de los youtubers desde el principio hasta llegar a lo más alto.

Por supuesto, si quieres disfrutar de esta gran propuesta, debes saber que la obra estará disponible este mismo año, aunque por el momento no se ha confirmado una fecha exacta. Pero sí sabemos que estará presente en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5. Se trata de una espectacular propuesta llamativa y que, simplemente, hará que muchos puedan meterse de lleno en un mundo en el que no es tan fácil entrar.