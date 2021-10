El sencillo truco con el que puedes convertir un caqui en un pudin

Son pocas las personas que le dicen que no a un dulce. Si bien cada persona tiene sus gustos, a todos nos gusta disfrutar de un bocadito dulce de vez en cuando, siempre y cuando no tengamos que dedicar mucho tiempo en el intento. Algunos postres pueden necesitar bastante tiempo hasta que estén listos para comer, algo que no ocurre con el pudin de caqui.

Si quieres elaborar un postre rápido y sencillo a la par de delicioso, el pudin de caqui es tu solución. Pocos saben que esta fruta cuenta con una llamativa característica que podemos utilizar para conseguir nuestra receta, para la cual no necesitaremos gelatina ni huevos, sino solo un poco de leche.

Para elaborar el pudin de caqui lo primero que debes conseguir es 200 mililitros de leche y 3 caquis enteros. Si quieres conseguir un sabor más dulce puedes incluir un poco de azúcar y algunas gotas de extracto de vainilla, aunque estos ingredientes son totalmente opcionales.

Pastel de caqui | Envato

El primer paso que debes seguir es pelar por completo los caquis para luego trocearlos en varios trozos. Una vez hecho esto, debes meter la fruta troceada dentro de una licuadora y agregar toda la cantidad de leche. En el caso de que vayas a incluir azúcar y/o vainilla este también es el momento, justo antes de batir toda la mezcla.

El último paso antes de conseguir tu pudin de caqui es servir la mezcla en pequeños recipientes que debes introducir dentro de tu nevera. Será en este momento de reposo que la pectina del caqui reaccionará con el calcio de la leche, algo que hará que la mezcla se solidifique.

El resultado final será un pudin de caqui perfecto y delicioso. Su textura es muy ligera y su sabor es muy suave y delicioso, llegando a ser comparado con el sabor de las natillas, especialmente cuando se le añade vainilla. Es la receta perfecta para cualquier amante de esta fruta ya que la pueden hacer tanto amateurs como cocineros profesionales.