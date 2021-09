La serie de acción real de The Last of Us muestra su primera imagen oficial

Muchos jugadores esperaban impacientes la llegada del domingo pese a ser el último día del fin de semana. ¿Por qué? Porque era el día de The Last of Us, anteriormente conocido como Outbreak Day. En general, se trata de un buen día en el que la comunidad de fans y los desarrolladores se unen para celebrar tan importante acontecimiento. Y si bien se esperaba incluso alguna mención de un nuevo videojuego, lo que se encontraron los jugadores fue contenido inédito prometido y muy inesperado.

Quien vea la imagen puede pensar que se trata de una imagen propia del juego. Sin embargo, se trata de una escena de la nueva serie de The Last of Us para HBO. La primera imagen oficial de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Y si bien durante todo este tiempo se han filtrado algunas imágenes de su rodaje, finalmente tenemos la primera escena oficial por parte del estudio que dio vida a este gran proyecto y en el que podemos ver por primera vez a Joel y Ellie.

Lamentablemente este no es más que un acercamiento a lo que podremos llegar a disfrutar próximamente en HBO. Lo que está claro es que todos los jugadores podrán disfrutar de una propuesta única y llamativa que seguirá muy de cerca la historia marcada en la historia, manteniendo su esencia y, por supuesto, experiencia que en su día nos animó a vivir. Por supuesto, manteniéndose en el papel de un ambicioso proyecto que tiene muchísimo que ofrecer.

Como bien puedes suponer, la serie sigue en producción, por lo que tardaremos un tiempo en tener novedades y disfrutar de cada una de las propuestas que llegarán de la mano de esta genial historia. Todo con un elenco de actores muy bien elegidos y que marcarán un antes y un después en cada uno de los sucesos que, sin duda, muchos de los jugadores no pueden olvidar.