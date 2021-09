The Last of Us habla sobre su futuro: ¿Qué sucede con el multijugador?

La llegada de la secuela de The Last of Us no solo era una noticia muy esperada, sino también un encuentro que vino con una gran acogida por parte de los fans. Sobre todo por el hecho de que la historia fue tratada desde un enfoque adulto, guiada por el buen camino y, sobre todo, manteniendo y expandiendo la esencia del juego original. Sin embargo, junto a esta secuela se prometía una cosa: la llegada de un modo multijugador.

Sobre este han aparecido todo tipo de rumores y algún que otro pequeño dato por parte del estudio. Sin embargo, con la celebración del día de The Last of Us, la compañía no quiso limitarse a una felicitación a la comunidad por su apoyo, sino que compartieron una nueva entrada de blog hablando del futuro de la saga. Y, por supuesto, de ese esperadísimo modo de juego.

Un proyecto que todavía se está cociendo… A fuego lento

Para empezar la entrada del blog, la compañía no podía evitar indicar que le ha sorprendido ver que ya ha pasado un año. A partir de ahí, repasan lentamente lo que han logrado hasta ahora para, finalmente, indicar que actualmente les encanta lo que su equipo está creando y quieren darle todo el tiempo que pueda resultar necesario para dar vida a su ambicioso proyecto. Por ello, no mostrarán nada hasta que vean que ya está listo.

Lo que sí procuran compartir con los jugadores y calmarles para hacerles ver que no es tardará demasiado es que han estado expandiendo el equipo desde que se estrenó The Last of Us 2. Por ello, está claro que Naughty Dog tiene intención de hacer que este proyecto vaya a más y que no se quede simplemente en una idea, sino que quieren convertirlo en una experiencia sin igual para los jugadores.