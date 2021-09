La serie de The Last of Us contará con un director muy especial y querido por los fans

La serie basada en The Last of Us es una de las más esperadas para 2022, año previsto para su estreno. Si bien es cierto que Kantemir Balagov ya ha terminado el rodaje del episodio piloto, hasta cuatro directores más se han sumado a la dirección de la serie basada en el exitoso juego de PlayStation.

Neil Druckman es uno de los creativos mejor valorados de la industria, encargado de guionizar la serie de TV pero también dirigir algunos episodios

Tal y como cuentan desde el medio Directors Guild of Canada, nada más y nada menos que Neil Druckman estaría también al cargo de la dirección de la serie de The Last of Us. Se trata del director del primer y segundo videojuego de la marca para PlayStation 3 y PlayStation 4.

No sólo eso, Druckam y siendo uno de los creativos mejor valorados en la industria del videojuego, ya confirmó que el guión de la serie de TV correría por entero a su cargo. Aunque el portal no ha desvelado el número de capítulos que Neil dirigirá, la noticia ha hecho soñar a los fans de la marca con unas semejanzas aún mayores entre el videojuego y la serie.

The Last of Us | Naughty Dog

The Last of Us: Parte 2 es el último videojuego de la franquicia publicado. Disponible en PS4 y PS5 gracias a una actualización gratuita, el videojuego relata los acontecimientos de Ellie, pero también de uno de los personajes más importantes hasta la fecha en la serie, Abby. Los últimos rumores sobre la marca mencionaban la posibilidad de una expansión centrada en Abby, aunque por ahora desde Naughty Dog no han confirmado la noticia, ni hecho mención al posible modo multijugador.