Skull and Bones, la obra de piratas de Ubisoft, retrasa su lanzamiento por cuarto año

Skull and Bones es ese título de piratas que se presentaba como una gran propuesta en la que los jugadores tendrían la oportunidad de vivir una aventura sin igual. El mar, los peligros y sobre todo las grandes batallas parecen tener su especial lugar en esta propuesta. Lamentablemente, aunque se esperaba que su estreno finalmente se produjese este mismo año, parece que tendremos que seguir esperando un poco más.

Por cuarto año consecutivo, la compañía ha anunciado cambios en sus planes. La firma francesa asegura que en lo que respecta a lanzamientos para este año fiscal, el cual finaliza el 31 de marzo de 2022, tienen planeado el lanzamiento de títulos como Far Cry 6, Riders Republic e incluso The Division Heartland. Lamentablemente, en sus estrenos no parece haber lugar para Skulls and Bones.

Skull and Bones | Ubisoft

Son muchas las incógnitas que tenemos respecto a esta obra. Después de todo, nos encontramos ante un juego que parece tener que cambiar sus planes para adaptarse a lo que realmente los jugadores desean. De este modo, se han presentado todo tipo de rumores asegurando que la compañía ha tenido que cambiar el rumbo del juego varias veces.

Eso sí, por ahora tendremos que esperar a que lleguen nuevos datos que confirmen su esperadísima fecha de lanzamiento. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de grandes éxitos de la compañía, como es Assassins Creed Valhalla, obra que de principio a fin ha ofrecido a los jugadores experiencias únicas y sorprendentes. Si todavía no lo has probado, recordamos que está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.