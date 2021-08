No solo un nuevo juego de Kojima para PS5: los rumores apuntan a dos proyectos

Que Hideo Kojima se encuentra trabajando ya en su próximo videojuego no es un rumor, es algo evidente cuando te dedicas a desarrollar videojuegos y ya han pasado dos años desde el lanzamiento de tu última obra (Death Stranding). Y que probablemente el proyecto sea otra nueva colaboración con Sony, en el caso de Kojima, se da por hecho... Pero la gran pregunta que se hacen todos los fans del mundo es qué tiene entre las manos el creativo japonés, en qué licencia conocida o nueva está trabajando.

Los rumores hablan de algún tipo de trato entre Kojima, Sony y Konami, para la vuelta de Silent Hill, por estos rumores por el momento no han sido confirmados. Recordemos que un proyecto de esta licencia fue el motivo de la marcha de Kojima de Konami, con una pelea que incluso llegó a los juzgados. Lo que sí apuntan ahora algunas fuentes no reveladas, es que el equipo de Kojima Productions podría no estar trabajando en un único proyecto, sino en dos al mismo tiempo.

Estos juegos tendrían relación con la extraña app disponible en la de PS5 conocida como Abandoned Realtime Experience, que no sería otra cosa que una de esas raras campañas promocionales ideadas por Kojima para desembocar en el anuncio de un nuevo Metal Gear Solid y un proyecto de Silent Hill de Konami y PlayStation, obviamente con Kojima involucrado en el desarrollo de ambos.

La fuente también indica que el extraño anuncio de Death Stranding: Director's Cut fue, en realidad, el anuncio de un nuevo Metal Gear encubierto, y simplemente es obra de Kojima jugando con los jugadores. "Estoy seguro de que el adelanto de Death Stranding: Director's Cut fue una revelación de Metal Gear Solid, al igual que estoy seguro de que Abandoned es un juego de Silent Hill. Sé que todo esto es confuso, pero cuando veas cómo Kojima intenta unir las cosas, todo tendrá mucho sentido", comentó una fuente al medio Poptopic.