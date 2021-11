"Son niños, hay que tener cuidado con lo que se dice": ElXokas da su opinión sobre los youtubers y los NFTs

ElXokas ha compartido su opinión sobre el reciente crecimiento de streamers y youtubers que están dando el salto a los negocios de los NFTs. En las últimas horas, Willyrex se ha convertido en foco de críticas para muchos usuarios en redes sociales. El streamer anunciaba sus propios NFTs, una decisión que no ha gustado debido al público de joven edad que suele estar presente en sus directos y en líneas generales consume su contenido.

El streamer gallego ha sido muy aplaudido por su discurso sobre la responsabilidad de ciertos influencers a la hora de hablar de dinero y cómo invertirlo

"Cuando tu público es más jovencito tienes que tener más mano izquierda con esos temas, tu te haces mayor pero el público que te ve no"; decía el gallego durante uno de sus directos comentando la polémica que se había formado en redes sociales. "A mi no me parece mal que lo haga, insisto, pero sí es cierto que tiene una responsabilidad más grande que la mía".

ElXokas se pronunció también sobre las duras críticas que había recibido Willyrex en diversas redes sociales como Instagram o Twitter; explicando que tampoco le parecía una situación necesaria. 'Lo han funado (criticado) bastante, no me parece bien, es un poco infantil; pero entiendo que se le pueda dar cierta caña y la crítica que se le pueda hacer'.

El streamer gallego quiso lanzar también un mensaje en torno al motivo que le había llevado a no hablar de dinero, sus inversiones o lo que debe hacerse con él. El cómo invertir el dinero es una de las temáticas que más imperan en redes sociales; algo con lo que no casa para nada el gallego.

"Siempre intento no deciros ni aconsejaros cómo invertir vuestro dinero. No hablo mucho de eso porque no quiero que os estampéis por mi culpa. Es mi responsabilidad. Hay mucha gente que me respeta y confía ciegamente en mi. Desde el momento en el que yo tengo esa responsabilidad tengo que tener mucho cuidado; porque inevitablemente puedo hacer perder dinero a la peña; hay gente muy irresponsable"; añadía.