Song of Nunu: El prometedor juego de un estudio español ambientado en el mundo de League of Legends

El mundo de League of Legends siempre nos ha dejado claro que tiene muchas opciones abiertas y mucho más por proponer a los jugadores. Y es que Riot Games no quiere limitar nuestra experiencia únicamente a lo que podemos ver en el MOBA. Sin embargo, lo que no nos esperábamos es que Tequila Works tuviese un ambicioso proyecto en marcha que se ha presentado como Song of Nunu y que estará disponible a partir de 2022.

Para poder dar vida a este proyecto, la compañía puso en marcha la iniciativa Riot Forge, una unión entre la desarrolladora Riot Games y el estudio indie español Tequila Works. De este modo pueden dar vida a títulos más pequeños que se ambientan en el mundo de LoL, aunque con una personalidad y un estilo gráfico que ningún jugador puede pasar por alto en absoluto, sobre todo si te gusta el mundo de League of Legends.

Su presentación nos ha dejado con un sabor dulce en la boca puesto que la propuesta promete ser enternecedora en todos los sentidos. No tenemos muchos detalles, a pesar de que sabemos que su acción se situará en Freljord, uno de los reinos de Runeterra, cuya superficie es helada. Sin embargo, a pesar de poder parecer frío, contaremos con la ternura de su historia donde conoceremos un poco más a fondo a Nunu y Willump, la pareja de campeones de League of Legends más tierna.

Aquí la narrativa para un jugador tendrá un papel mucho más importante y que se acompañará de la música y poderes mágicos, los cuales tendremos que utilizar para poder superar los niveles y pequeños puzles que se presenten. Eso sí, por ahora tendremos que esperar hasta 2022 para poder ver esta obra en marcha, a pesar de que ya sabemos que estará disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.